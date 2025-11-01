Известный российский винодел подхватил бешенство после укуса дикой куницы

Мужчина спал, а животное пробралось на территорию его дома

01 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Винодел Павел Швец / Фото: Telegram-канал Baza

Знаменитый российский винодел заразился бешенством после укуса куницы. Зверек атаковал его прямо во время сна.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Павел Швец, владелец преуспевающей винодельческой фирмы, проводил ночь в доме возле своей севастопольской винодельни вместе с женой и шпицем. Ночью мужчина ощутил, что кто-то ползает по нему, а затем почувствовал слабый укус. Сначала он решил, что это его питомец, шпиц, мешает спать. Однако, включив свет, он увидел на одеяле куницу, проникшую в помещение через открытое окно.

Не ощутив ни боли, ни каких-либо признаков недуга, Павел все же решил пройти вакцинацию от бешенства на следующее утро. Позже ему даже удалось поймать ту самую куницу на территории винодельни – зараженное животное проявляло странное поведение и не испытывало страха перед людьми. Он отправил куницу на экспертизу, которая подтвердила диагноз: у животного было обнаружено бешенство. Сейчас состояние Павла стабильное, и он продолжает необходимый курс лечения.

