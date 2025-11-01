В Алтайском крае обнаружили два новых очага бешенства

Всего за 2025 год в регионе выявили 18 случаев смертельного заболевания

Медицинские перчатки / Фото: Clay Banks / unsplash.com

Новые очаги бешенства обнаружили в Алтайском крае. Карантин ввели в двух муниципалитетах. Соответствующие документы опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Первый очаг смертельного заболевания выявили на территории личного подсобного хозяйства в райцентре Тюменцевского района, в селе Тюменцево. Второй случай зарегистрировали в селе Плесо-Курья Хабарского района. На обеих территориях ввели карантин.

Отметим, что в 2025 году Алтайский край побил прошлогодний рекорд по вспышкам опасного заболевания: в 2024 году на территории региона зарегистрировали 13 "неблагополучных пунктов" по бешенству.

Карантин вводили даже в центре Барнаула из-за заболевшей собаки. После прогулки с питомцем жильцы 16-этажного дома по улице Никитина, 107, заметили, что он стал вести себя неадекватно. В ветеринарной клинике подтвердили, что пес заражен бешенством. Выяснилось, что барнаульцы гуляли с ним по лесу и не заметили его контакта с диким животным.