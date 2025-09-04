Зараженный бешенством хомяк покусал девочку в Воронежской области
Только спустя два дня ребенка отвели к врачу
04 сентября 2025, 12:26, ИА Амител
В Острогожске Воронежской области зафиксирован редкий случай заражения бешенством от домашнего грызуна. Как сообщает РИА "Воронеж", в одной из многоэтажек на улице Энгельса хомяк укусил девочку, после чего лабораторные исследования подтвердили у животного опасный вирус.
Семья приобрела питомца в зоомагазине около трех месяцев назад. Некоторое время он находился вне клетки, и именно в этот период, предположительно, мог заразиться. 29 августа хомяк укусил ребенка за палец.
«Родители не сразу обратились за помощью, и только через два дня девочку показали врачу. Сейчас школьница проходит курс лечебно-профилактической вакцинации», – рассказала руководитель Острогожской районной станции по борьбе с болезнями животных Ирина Моисеенко.
Специалисты напоминают жителям Острогожского района, что на станции по борьбе с болезнями животных можно бесплатно привить домашних питомцев от бешенства, чтобы избежать подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что в поселке Верх-Обском местную жительницу укусила крыса, зараженная бешенством.
12:50:12 04-09-2025
Хомяк-убийца. Звучит как название ужастика )))
15:36:00 04-09-2025
Гость (12:50:12 04-09-2025) Хомяк-убийца. Звучит как название ужастика )))... Обитель зла.
14:24:29 04-09-2025
большинство ветклиник Барнаула не работают с грызунами, ни прививок ни осмотров