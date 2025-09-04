Зараженный бешенством хомяк покусал девочку в Воронежской области

Только спустя два дня ребенка отвели к врачу

В Острогожске Воронежской области зафиксирован редкий случай заражения бешенством от домашнего грызуна. Как сообщает РИА "Воронеж", в одной из многоэтажек на улице Энгельса хомяк укусил девочку, после чего лабораторные исследования подтвердили у животного опасный вирус.

Семья приобрела питомца в зоомагазине около трех месяцев назад. Некоторое время он находился вне клетки, и именно в этот период, предположительно, мог заразиться. 29 августа хомяк укусил ребенка за палец.

«Родители не сразу обратились за помощью, и только через два дня девочку показали врачу. Сейчас школьница проходит курс лечебно-профилактической вакцинации», – рассказала руководитель Острогожской районной станции по борьбе с болезнями животных Ирина Моисеенко.

Специалисты напоминают жителям Острогожского района, что на станции по борьбе с болезнями животных можно бесплатно привить домашних питомцев от бешенства, чтобы избежать подобных инцидентов.

