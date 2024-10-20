К сыну певицы Валерии подали иск на сумму более 500 тысяч долларов

С него хотят взыскать сумму займа

20 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738491

Предприниматель Валентин Демчук обратился в суд с требованием взыскать с предпринимателя, сына известной певицы Валерии, Арсения Шульгина, более полумиллиона долларов. Об этом говорится в материалах дела.

В иске Демчук просит Тверской суд взыскать с Шульгина сумму в размере более 587 тысяч долларов по договору займа.

В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили, что иск был зарегистрирован 7 июня 2024 года.

"Иск от Демчука В. А. к Шульгину А. А. был зарегистрирован, в настоящее время суд рассматривает это дело", – сообщили в суде.

Согласно судебным материалам, рассмотрение иска отложено до конца ноября. Указанная в требованиях сумма несколько раз менялась.