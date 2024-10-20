К сыну певицы Валерии подали иск на сумму более 500 тысяч долларов
С него хотят взыскать сумму займа
20 октября 2024, 14:45, ИА Амител
Предприниматель Валентин Демчук обратился в суд с требованием взыскать с предпринимателя, сына известной певицы Валерии, Арсения Шульгина, более полумиллиона долларов. Об этом говорится в материалах дела.
В иске Демчук просит Тверской суд взыскать с Шульгина сумму в размере более 587 тысяч долларов по договору займа.
В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили, что иск был зарегистрирован 7 июня 2024 года.
"Иск от Демчука В. А. к Шульгину А. А. был зарегистрирован, в настоящее время суд рассматривает это дело", – сообщили в суде.
Согласно судебным материалам, рассмотрение иска отложено до конца ноября. Указанная в требованиях сумма несколько раз менялась.
18:53:55 20-10-2024
Да и по фиг. Вааще не интнрнсно