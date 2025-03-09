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В Госдуме рассчитали средний размер военной пенсии после индексации

Военные пенсионеры в среднем получат 43 тысячи рублей

09 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Пятитысячные и тысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные и тысячные купюры / Фото: amic.ru

После мартовской индексации на 9,5% средний размер военной пенсии в России составит 43 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

"По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей", – сказал он.

В феврале сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для военных с 1 января 2025 года.

Выплаты военным пенсионерам проиндексировали на фактический уровень инфляции за 2024 год. Изначально военные пенсии повысили на 5,1%, однако Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию на 4,4%.

Напомним, военные пенсионеры получат проиндексированные на 9,5% выплаты до конца марта. 

Известно, что индексация затронет не только бывших военнослужащих, но и вдов военных, а также сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ и Росгвардию. Помимо этого, пенсионеры получат доплаты за январь и февраль.

Россия Госдума пенсии выплаты

Комментарии 3

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Гость

14:56:37 09-03-2025

Ну это такая же картина как и со средней зарплатой по стране :)

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Гость

16:11:39 09-03-2025

А почему у меня капитана с выслугой 20 лет пенсия 24000? Может меня кинули....?

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Гость

09:19:54 10-03-2025

Гость (16:11:39 09-03-2025) А почему у меня капитана с выслугой 20 лет пенсия 24000? Мож... 20 лет ? Это в 37 на пенсию. Отдыхай мазево.

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