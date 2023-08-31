Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Мишустин назвал это решение еще одним шагом системной поддержки россиян
31 августа 2023, 22:45, ИА Амител
Правительство России выделит еще свыше 30 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетного сектора. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда бюджетников, попадающих под изданные в мае указы, был уже увеличен. Глава кабмина напомнил, что в эту категорию попадают педагоги, врачи и те сотрудники, которые занимаются вопросами науки и культуры.
Решение выделить дополнительные средства Мишустин назвал еще одним шагом системной поддержки россиян. Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ослаблять внимание к повышению заработной платы таких специалистов нельзя.
06:57:09 01-09-2023
Врачам - до МРОТа, спасибо за заботу.
07:10:37 01-09-2023
после выборов изымут
07:39:00 01-09-2023
Шикарная новость. Но это не Томенко, это федералы
08:03:57 01-09-2023
Гость (07:39:00 01-09-2023) Шикарная новость. Но это не Томенко, это федералы... Но в поддержку Томенко.