Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Мишустин назвал это решение еще одним шагом системной поддержки россиян

31 августа 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России выделит еще свыше 30 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетного сектора. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда бюджетников, попадающих под изданные в мае указы, был уже увеличен. Глава кабмина напомнил, что в эту категорию попадают педагоги, врачи и те сотрудники, которые занимаются вопросами науки и культуры.

Решение выделить дополнительные средства Мишустин назвал еще одним шагом системной поддержки россиян. Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ослаблять внимание к повышению заработной платы таких специалистов нельзя.