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Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Мишустин назвал это решение еще одним шагом системной поддержки россиян

31 августа 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство России выделит еще свыше 30 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетного сектора. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда бюджетников, попадающих под изданные в мае указы, был уже увеличен. Глава кабмина напомнил, что в эту категорию попадают педагоги, врачи и те сотрудники, которые занимаются вопросами науки и культуры. 

Решение выделить дополнительные средства Мишустин назвал еще одним шагом системной поддержки россиян. Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ослаблять внимание к повышению заработной платы таких специалистов нельзя. 

Экономика зарплаты

Комментарии 4

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Гость

06:57:09 01-09-2023

Врачам - до МРОТа, спасибо за заботу.

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Гость

07:10:37 01-09-2023

после выборов изымут

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Гость

07:39:00 01-09-2023

Шикарная новость. Но это не Томенко, это федералы

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Гость

08:03:57 01-09-2023

Гость (07:39:00 01-09-2023) Шикарная новость. Но это не Томенко, это федералы... Но в поддержку Томенко.

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