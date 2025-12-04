Как будет выглядеть 21-этажный ЖК на месте "Оперы" в центре Барнаула? Фото
Массивный жилой комплекс возведут на пр. Красноармейском, 36. Эскизы зданий представили на градсовете
04 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
Жилой массив, как сообщили архитекторы, будет состоять из нескольких разноэтажных корпусов: максимальная высота трех секций составит 21 уровень. Концепция объекта – многофункциональный комплекс, в составе которых жилые, офисные и коммерческие помещения. ЖК рассчитан на 1074 жителя, в двухуровневом паркинге запроектировано 520 машино-мест.
Основная часть сквера попадет под застройку, однако небольшую зеленую зону вдоль проспекта все-таки планируется сохранить. Завершить работы по возведению ЖК застройщик (компания "Мой дом") намерен к 300-летию Барнаула – к 2030 году.
Как обсуждали проект и почему эскизы отправили на доработку, читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока – немного об истории проекта и о том, как в ближайшие годы преобразится весь квартал.
Отложенные планы
О том, что на месте "Оперы" (ранее объект назывался ареной "Колизей") возведут высотки, начали говорить более десяти лет назад. В 2014 году на тот момент главный архитектор Барнаула Сергей Боженко заявил, что собственники (тогда объектом владела новосибирская фирма) планировали полное переосмысление площадки. Так, на месте здания предлагали построить высотные дома, которые бы "дополнили архитектурный ансамбль возведенных рядом новостроек". Однако эти планы так и не сбылись.
В 2017 году архитекторы (авторство неизвестно) предложили на месте "Оперы" 28-этажные башни-стены. Изюминкой проекта в стиле "Москва-Сити" стала двухуровневая транспортная развязка с ул. Партизанской. Сообщалось, что инвестор сомневался в рентабельности проекта.
Интересно, что участок буквально "зажимают в кольцо" новостройки: рядом планируют возвести несколько крупных ЖК.
На пр. Красноармейском, 50 (пересечение с ул. Партизанской) "Строительная перспектива" запроектировала 23-этажный ЖК. На ул. Пролетарской, 113, компания "Союз" снесла несколько частных домов и старую трикотажную фабрику и подготовила крупный участок. Проект ЖК пока не презентовали.
Число новостроек вокруг "Оперы" в ближайшие годы вырастет. Осенью 2024 года в городе утвердили проект планировки квартала, расположенного в границах ул. Пролетарской, пр. Социалистического, ул. Короленко, пр. Красноармейского. Общая площадь территории – 20,9 га. Здесь предлагают строительство ЖК в три, пять, семь, восемь, девять, 17 и 23 этажа. Всего в 11 домах заложено 920 квартир, рассчитанных на проживание 4,8 тыс. человек. В центре формируемого квартала предусмотрен детский сад на 280 мест.
16:03:09 04-12-2025
Мда... коробок в городе прибавится... нет бы - эстетики... но нет.
17:24:45 04-12-2025
@ (16:03:09 04-12-2025) Мда... коробок в городе прибавится... нет бы - эстетики... н... как говорил Матроскин: деньги у нас есть, у нас ума не хватает
16:28:22 04-12-2025
Уродливое убожество. О том, как жители будут жить с видом "окно-в-окно" вообще молчу.
16:28:53 04-12-2025
Трындец...
17:07:45 04-12-2025
Да ладно Вы вышеотписавшиеся. Подумайте куда детей водить будут. Рядом все детсады и школы лет 10 назад уже были заполнены полностью. Поликлинник рядом нет нормальных как и врачей в них.
Про это почему-то все молчат. Машину куда будут ставить 1000 человек?
17:13:59 04-12-2025
колЮзей то разы красивее был. бгг
17:22:31 04-12-2025
С каких пор у нас гетто стали в центре города строить? Архитектор в своем уме вообще?
17:27:54 04-12-2025
неуместно будет выглядеть.
18:59:59 04-12-2025
Всё это утвердят, помнуться, "поумничают над концепцией", а когда им занесут, то всё пойдет как пл масло.
Не извольте сомневаться, чай оно не в первый раз1
19:07:03 04-12-2025
От жадности одурели, втыкают дома куда можно и нельзя.Красноармецскиц итак одна сплошная пробка.Там нет школ,садиков,медицина,в поликлинику к терапевту за две недели хрен запишется.Кто это безумие остановит.Откаты в виде квартир получают ????
21:22:08 04-12-2025
Там ещё гетто будет на месте трикотажницы . Полный комплект уродства! Одичалый капитализьмь - безмозглый и беспощадный! Все равно все переделывать в будущем за этими капиталистами!
22:22:31 04-12-2025
Здесь остро парка не хватает или пешеходной зоны, на худой конец. А они и сквер уничтожают. Эти называются градостроителями?
08:18:18 05-12-2025
Сквер останется, только он внутри комплекса для елиты :))))))
08:31:46 05-12-2025
Пожары в стекловатных человениках типа гон-конгского лишь вопрос времени. А квартплата в стекловатниках уже сейчас в разы выше, чем в массово презираемых сейчас хрущёвках и сталинках.