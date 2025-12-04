Как будет выглядеть 21-этажный ЖК на месте "Оперы" в центре Барнаула? Фото

Массивный жилой комплекс возведут на пр. Красноармейском, 36. Эскизы зданий представили на градсовете

04 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Проект ЖК на месте "Оперы" на пр. Красноармейском / Фото: amic.ru

Жилой массив, как сообщили архитекторы, будет состоять из нескольких разноэтажных корпусов: максимальная высота трех секций составит 21 уровень. Концепция объекта – многофункциональный комплекс, в составе которых жилые, офисные и коммерческие помещения. ЖК рассчитан на 1074 жителя, в двухуровневом паркинге запроектировано 520 машино-мест.

Основная часть сквера попадет под застройку, однако небольшую зеленую зону вдоль проспекта все-таки планируется сохранить. Завершить работы по возведению ЖК застройщик (компания "Мой дом") намерен к 300-летию Барнаула – к 2030 году.

Как обсуждали проект и почему эскизы отправили на доработку, читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока – немного об истории проекта и о том, как в ближайшие годы преобразится весь квартал.

Проект ЖК на месте "Оперы" в Барнауле

Отложенные планы

О том, что на месте "Оперы" (ранее объект назывался ареной "Колизей") возведут высотки, начали говорить более десяти лет назад. В 2014 году на тот момент главный архитектор Барнаула Сергей Боженко заявил, что собственники (тогда объектом владела новосибирская фирма) планировали полное переосмысление площадки. Так, на месте здания предлагали построить высотные дома, которые бы "дополнили архитектурный ансамбль возведенных рядом новостроек". Однако эти планы так и не сбылись.

В 2017 году архитекторы (авторство неизвестно) предложили на месте "Оперы" 28-этажные башни-стены. Изюминкой проекта в стиле "Москва-Сити" стала двухуровневая транспортная развязка с ул. Партизанской. Сообщалось, что инвестор сомневался в рентабельности проекта.

Интересно, что участок буквально "зажимают в кольцо" новостройки: рядом планируют возвести несколько крупных ЖК.

На пр. Красноармейском, 50 (пересечение с ул. Партизанской) "Строительная перспектива" запроектировала 23-этажный ЖК. На ул. Пролетарской, 113, компания "Союз" снесла несколько частных домов и старую трикотажную фабрику и подготовила крупный участок. Проект ЖК пока не презентовали.

Число новостроек вокруг "Оперы" в ближайшие годы вырастет. Осенью 2024 года в городе утвердили проект планировки квартала, расположенного в границах ул. Пролетарской, пр. Социалистического, ул. Короленко, пр. Красноармейского. Общая площадь территории – 20,9 га. Здесь предлагают строительство ЖК в три, пять, семь, восемь, девять, 17 и 23 этажа. Всего в 11 домах заложено 920 квартир, рассчитанных на проживание 4,8 тыс. человек. В центре формируемого квартала предусмотрен детский сад на 280 мест.