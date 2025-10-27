НОВОСТИОбщество

В Барнауле начали разбирать бывшее здание переехавшего ночного клуба "Опера"

На его месте планируют возвести новый объект

27 октября 2025, 11:30, ИА Амител

"Опера" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
"Опера" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ночной клуб Opera, ранее расположенный на Красноармейском проспекте, 36, сменил адрес – заведение переехало на второй этаж торгового центра "Воскресенье" по улице Мало-Олонской, 28. Об этом сообщает Altapress.

Как сообщил директор агентства недвижимости "Миэль" Вадим Руссков, он лично занимался поиском нового помещения для клуба. Старое здание на Красноармейском уже начали разбирать: демонтировали вывеску, выносят оборудование и мебель.

Причиной переезда стало то, что здание выкупила крупная строительная компания Барнаула. На его месте планируют возвести новый объект, однако подробности проекта пока не разглашаются.

ТЦ "Воскресенье" в последние годы испытывал трудности с заполняемостью. На первом этаже работают "Лента" и "Эльдорадо", а верхний уровень занимает бар "Крыша". Оставшиеся площади периодически простаивают, и открытие популярного клуба, по словам Русскова, должно вернуть комплексу часть прежнего трафика.

Гость

12:04:15 27-10-2025

Дом политической книги строили в 80-х годах. О как.

Гость

20:25:25 27-10-2025

Гость (12:04:15 27-10-2025) Дом политической книги строили в 80-х годах. О как. ... Вообще-то, краевой дом политпросвещения.

Гость

12:06:46 27-10-2025

Пока пока, Колизей.

Гость

12:42:09 27-10-2025

Гость (12:06:46 27-10-2025) Пока пока, Колизей.... Не пока, а "Прощай, прощай и ничего не обещай, и ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое "место" посмотри!)))

Гость

12:19:40 27-10-2025

Очередная новостройка, скоро центр превратят в спальный район.

гость

13:09:26 27-10-2025

кто бы подумал о парковке около ТРЦ Воскресенье? Все забито машинами, и еще клуб туда переедет...

Гость

13:53:56 27-10-2025

гость (13:09:26 27-10-2025) кто бы подумал о парковке около ТРЦ Воскресенье? Все забито ... Паркуйте возле рынка и через мостик идите в свои лямсиль-трямсиль. Или вам надо запарковать своё корыто, так чтоб вышел и сразу в бар?

Гость

17:36:58 27-10-2025

Колизей был хорошим местом. Большой зал, высокие потолки, эх
Но его сгавнякали увы.

