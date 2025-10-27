В Барнауле начали разбирать бывшее здание переехавшего ночного клуба "Опера"

На его месте планируют возвести новый объект

27 октября 2025, 11:30, ИА Амител

"Опера" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ночной клуб Opera, ранее расположенный на Красноармейском проспекте, 36, сменил адрес – заведение переехало на второй этаж торгового центра "Воскресенье" по улице Мало-Олонской, 28. Об этом сообщает Altapress.

Как сообщил директор агентства недвижимости "Миэль" Вадим Руссков, он лично занимался поиском нового помещения для клуба. Старое здание на Красноармейском уже начали разбирать: демонтировали вывеску, выносят оборудование и мебель.

Причиной переезда стало то, что здание выкупила крупная строительная компания Барнаула. На его месте планируют возвести новый объект, однако подробности проекта пока не разглашаются.

ТЦ "Воскресенье" в последние годы испытывал трудности с заполняемостью. На первом этаже работают "Лента" и "Эльдорадо", а верхний уровень занимает бар "Крыша". Оставшиеся площади периодически простаивают, и открытие популярного клуба, по словам Русскова, должно вернуть комплексу часть прежнего трафика.