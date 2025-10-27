В Барнауле начали разбирать бывшее здание переехавшего ночного клуба "Опера"
На его месте планируют возвести новый объект
27 октября 2025, 11:30, ИА Амител
Ночной клуб Opera, ранее расположенный на Красноармейском проспекте, 36, сменил адрес – заведение переехало на второй этаж торгового центра "Воскресенье" по улице Мало-Олонской, 28. Об этом сообщает Altapress.
Как сообщил директор агентства недвижимости "Миэль" Вадим Руссков, он лично занимался поиском нового помещения для клуба. Старое здание на Красноармейском уже начали разбирать: демонтировали вывеску, выносят оборудование и мебель.
Причиной переезда стало то, что здание выкупила крупная строительная компания Барнаула. На его месте планируют возвести новый объект, однако подробности проекта пока не разглашаются.
ТЦ "Воскресенье" в последние годы испытывал трудности с заполняемостью. На первом этаже работают "Лента" и "Эльдорадо", а верхний уровень занимает бар "Крыша". Оставшиеся площади периодически простаивают, и открытие популярного клуба, по словам Русскова, должно вернуть комплексу часть прежнего трафика.
12:04:15 27-10-2025
Дом политической книги строили в 80-х годах. О как.
20:25:25 27-10-2025
Гость (12:04:15 27-10-2025) Дом политической книги строили в 80-х годах. О как. ... Вообще-то, краевой дом политпросвещения.
12:06:46 27-10-2025
Пока пока, Колизей.
12:42:09 27-10-2025
Гость (12:06:46 27-10-2025) Пока пока, Колизей.... Не пока, а "Прощай, прощай и ничего не обещай, и ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое "место" посмотри!)))
12:19:40 27-10-2025
Очередная новостройка, скоро центр превратят в спальный район.
13:09:26 27-10-2025
кто бы подумал о парковке около ТРЦ Воскресенье? Все забито машинами, и еще клуб туда переедет...
13:53:56 27-10-2025
гость (13:09:26 27-10-2025) кто бы подумал о парковке около ТРЦ Воскресенье? Все забито ... Паркуйте возле рынка и через мостик идите в свои лямсиль-трямсиль. Или вам надо запарковать своё корыто, так чтоб вышел и сразу в бар?
17:36:58 27-10-2025
Колизей был хорошим местом. Большой зал, высокие потолки, эх
Но его сгавнякали увы.