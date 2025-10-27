Обрушение "Колизея". Как в центре Барнаула разбирают "сердце" ночной жизни города

Сердце Барнаула – это не мрамор театра драмы, это песок "Колизея"

"Оперу" начали разбирать в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В центре Барнаула начали разбирать здание, расположенное на проспекте Красноармейском, в котором работали одни из самых больших и известных в городе ночных клубов: сначала долгое время – "Колизей", после - "Арена", а далее – "Опера".

Демонтировали вывеску, выносят оборудование и мебель. Возле здания много мусора. Для рабочих установили туалетную кабину.

Напомним, здание выкупила крупная барнаульская строительная компания. На освободившейся территории планируется возвести новый объект, однако подробности проекта пока не разглашаются.

Кстати, клуб "Опера" переехал в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре.

