Обрушение "Колизея". Как в центре Барнаула разбирают "сердце" ночной жизни города
Сердце Барнаула – это не мрамор театра драмы, это песок "Колизея"
27 октября 2025, 14:00, ИА Амител
В центре Барнаула начали разбирать здание, расположенное на проспекте Красноармейском, в котором работали одни из самых больших и известных в городе ночных клубов: сначала долгое время – "Колизей", после - "Арена", а далее – "Опера".
Демонтировали вывеску, выносят оборудование и мебель. Возле здания много мусора. Для рабочих установили туалетную кабину.
Напомним, здание выкупила крупная барнаульская строительная компания. На освободившейся территории планируется возвести новый объект, однако подробности проекта пока не разглашаются.
Кстати, клуб "Опера" переехал в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре.
Ранее amic.ru в своем спецпроекте "Клубная жизнь" рассказал, как тусили жители Барнаула в конце 1990-х и начале 2000-годов и какие клубы и почему были в те годы самыми популярными в городе.
14:35:37 27-10-2025
Ветер новой жизни вей! Разбивайте коллизей!!!!
15:03:42 27-10-2025
Прощай эпоха, "КОЛИЗЕЙ"(((.
15:25:41 27-10-2025
Всё превращается в пыль. Вот так история города и её знак уходят навсегда.
15:40:22 27-10-2025
Построят очередной скворечник... Потом начнут менять водовод, канализацию и пр. Горожане должны радоваться...
20:36:30 27-10-2025
Гость (15:40:22 27-10-2025) Построят очередной скворечник... Потом начнут менять водовод... Да. Там будет элитный же с небольшим сквером общественным. Сквер был условием.
16:53:19 27-10-2025
что когда барнаульский серебро-плавильный завод разберут, и на его месте построят нормальный торговый центр?
16:55:05 27-10-2025
Как всё изменилось за жизнь... Здание "Колизея" заложили и начали строить ещё в 80-е, как грандиозный
" Дом Знаний" с Купольным планетарием- чуть ли не самый большой в Союзе ( архитектор Каминский).
Помню, видел цветовую подачу- фасады и перспективу , исполненные вручную, на подрамниках.. Гордость испытывал за город...Потом , в конце перестройки стройка заглохла .. Потом достроили просто коробку- в 90-е там были офисы всевозможные.. чего только не было там... Здание, конечно, несуразное- ибо пропорции предполагали совсем другой функционал.. Сомневаюсь, что на этом построят что-то достойное..
17:21:23 27-10-2025
Все, трендец скверу с тополями перед Колизеем((
22:29:06 27-10-2025
Гость (17:21:23 27-10-2025) Все, трендец скверу с тополями перед Колизеем((... хосподя, за куждый куст обоссаный шпицами трясетесь. сквер, понимаешь:)))
17:46:54 27-10-2025
Мало кто знает,что это здание было построено при СССР,как ,,Дом политпросвещения "
18:34:57 27-10-2025
Изначально (в эпоху "развитого социализма") строили как "Дом политпросвещения" - получился "Колизей". Теперь "свечку" поставят !?
18:37:50 27-10-2025
Это же вообще то бывший Дом политпросвещения. Под ним бомбарь должен быть нехилый. Как его будут использовать?
20:13:36 27-10-2025
oldpunker (16:55:05 27-10-2025) Как всё изменилось за жизнь... Здание "Колизея" заложили и н... Дом Знаний (арх. В. Каминский) строили на месте нынешней Налоговой. Колизей же строился как Дом Плитпросвещения (арх. Д. Ряудин)
22:00:09 27-10-2025
гость (20:13:36 27-10-2025) Дом Знаний (арх. В. Каминский) строили на месте нынешней Нал... Вы правы.
09:01:32 28-10-2025
гость (20:13:36 27-10-2025) Дом Знаний (арх. В. Каминский) строили на месте нынешней Нал... Да, точно! Это я перепутал! А " Дом Знаний" - Пролетарская/Партизанская /Социалистический.
Его так и не начали строить... По- моему, только котлован вырыли...
02:16:55 28-10-2025
мерзкое неприспособленное здание и ужасный там всегда был звук. наконец-то рушат
10:42:19 28-10-2025
Под Оперой бомбоубежище, так что там копать и копать.
10:44:55 28-10-2025
Зачем сносить, если можно под административное или даже жилое существующее здание перестроить?
11:06:29 28-10-2025
Гость (10:44:55 28-10-2025) Зачем сносить, если можно под административное или даже жило... Не волнуйтесь, построят там элитный дом на 3000 квартир. Торопитесь купить, всем не хватит.
07:51:50 29-10-2025
Построят очередной человейник как на вокзале и речном вокзале. Видимо землю экономят для китайцев .
08:12:09 29-10-2025
Какие тут все тупые, божечки… все последние годы в этом здании были офисы и кальянная. Сильно сомневаюсь, что кто то из комментаторов пользовался их услугами. Здание было в частной собственности - хозяин его продал. Люди купили. Используют по своему усмотрению. Какие тут китайцы, какие бомбоубежища? Я каждого за руку на котлован отведу - пускай покажут где там бомбоубежище.
23:30:22 29-10-2025
Ой ой ..рушат исторический облик города.
..пипец,девок негде снять будет. Сначала пилот, потом зебра и вот теперь Колизей. А как кстати Камелот? Его ещё не снесли...