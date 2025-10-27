НОВОСТИНедвижимость

Обрушение "Колизея". Как в центре Барнаула разбирают "сердце" ночной жизни города

Сердце Барнаула – это не мрамор театра драмы, это песок "Колизея"

27 октября 2025, 14:00, ИА Амител

"Оперу" начали разбирать в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В центре Барнаула начали разбирать здание, расположенное на проспекте Красноармейском, в котором работали одни из самых больших и известных в городе ночных клубов: сначала долгое время – "Колизей", после - "Арена", а далее – "Опера". 

Демонтировали вывеску, выносят оборудование и мебель. Возле здания много мусора. Для рабочих установили туалетную кабину. 

Напомним, здание выкупила крупная барнаульская строительная компания. На освободившейся территории планируется возвести новый объект, однако подробности проекта пока не разглашаются.

Кстати, клуб "Опера" переехал в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре.

Ранее amic.ru в своем спецпроекте "Клубная жизнь" рассказал, как тусили жители Барнаула в конце 1990-х и начале 2000-годов и какие клубы и почему были в те годы самыми популярными в городе. 

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

14:35:37 27-10-2025

Ветер новой жизни вей! Разбивайте коллизей!!!!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:42 27-10-2025

Прощай эпоха, "КОЛИЗЕЙ"(((.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:41 27-10-2025

Всё превращается в пыль. Вот так история города и её знак уходят навсегда.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:22 27-10-2025

Построят очередной скворечник... Потом начнут менять водовод, канализацию и пр. Горожане должны радоваться...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:30 27-10-2025

Гость (15:40:22 27-10-2025) Построят очередной скворечник... Потом начнут менять водовод... Да. Там будет элитный же с небольшим сквером общественным. Сквер был условием.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:19 27-10-2025

что когда барнаульский серебро-плавильный завод разберут, и на его месте построят нормальный торговый центр?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
oldpunker

16:55:05 27-10-2025

Как всё изменилось за жизнь... Здание "Колизея" заложили и начали строить ещё в 80-е, как грандиозный
" Дом Знаний" с Купольным планетарием- чуть ли не самый большой в Союзе ( архитектор Каминский).
Помню, видел цветовую подачу- фасады и перспективу , исполненные вручную, на подрамниках.. Гордость испытывал за город...Потом , в конце перестройки стройка заглохла .. Потом достроили просто коробку- в 90-е там были офисы всевозможные.. чего только не было там... Здание, конечно, несуразное- ибо пропорции предполагали совсем другой функционал.. Сомневаюсь, что на этом построят что-то достойное..

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:23 27-10-2025

Все, трендец скверу с тополями перед Колизеем((

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:06 27-10-2025

Гость (17:21:23 27-10-2025) Все, трендец скверу с тополями перед Колизеем((... хосподя, за куждый куст обоссаный шпицами трясетесь. сквер, понимаешь:)))

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

17:46:54 27-10-2025

Мало кто знает,что это здание было построено при СССР,как ,,Дом политпросвещения "

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:34:57 27-10-2025

Изначально (в эпоху "развитого социализма") строили как "Дом политпросвещения" - получился "Колизей". Теперь "свечку" поставят !?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:50 27-10-2025

Это же вообще то бывший Дом политпросвещения. Под ним бомбарь должен быть нехилый. Как его будут использовать?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:13:36 27-10-2025

oldpunker (16:55:05 27-10-2025) Как всё изменилось за жизнь... Здание "Колизея" заложили и н... Дом Знаний (арх. В. Каминский) строили на месте нынешней Налоговой. Колизей же строился как Дом Плитпросвещения (арх. Д. Ряудин)

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:00:09 27-10-2025

гость (20:13:36 27-10-2025) Дом Знаний (арх. В. Каминский) строили на месте нынешней Нал... Вы правы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:32 28-10-2025

гость (20:13:36 27-10-2025) Дом Знаний (арх. В. Каминский) строили на месте нынешней Нал... Да, точно! Это я перепутал! А " Дом Знаний" - Пролетарская/Партизанская /Социалистический.
Его так и не начали строить... По- моему, только котлован вырыли...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:16:55 28-10-2025

мерзкое неприспособленное здание и ужасный там всегда был звук. наконец-то рушат

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:19 28-10-2025

Под Оперой бомбоубежище, так что там копать и копать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:55 28-10-2025

Зачем сносить, если можно под административное или даже жилое существующее здание перестроить?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:29 28-10-2025

Гость (10:44:55 28-10-2025) Зачем сносить, если можно под административное или даже жило... Не волнуйтесь, построят там элитный дом на 3000 квартир. Торопитесь купить, всем не хватит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

07:51:50 29-10-2025

Построят очередной человейник как на вокзале и речном вокзале. Видимо землю экономят для китайцев .

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:09 29-10-2025

Какие тут все тупые, божечки… все последние годы в этом здании были офисы и кальянная. Сильно сомневаюсь, что кто то из комментаторов пользовался их услугами. Здание было в частной собственности - хозяин его продал. Люди купили. Используют по своему усмотрению. Какие тут китайцы, какие бомбоубежища? Я каждого за руку на котлован отведу - пускай покажут где там бомбоубежище.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Necto

23:30:22 29-10-2025

Ой ой ..рушат исторический облик города.
..пипец,девок негде снять будет. Сначала пилот, потом зебра и вот теперь Колизей. А как кстати Камелот? Его ещё не снесли...

  0 Нравится
Ответить
