Фильтр-боксы будут работать ежедневно, а вот попасть к врачу узкой специальности получится не всегда

31 декабря 2025, 12:05, ИА Амител

Автомобиль неотложной помощи / Фото: amic.ru

В период новогодних выходных медицинские организации Алтайского края будут работать по измененному графику. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая. Тем не менее расписание составили таким образом, чтобы у жителей края была возможность получить всю необходимую помощь.

О том, как будут работать поликлиники, больницы и аптеки, – в материале amic.ru.

1 Как работают поликлиники Алтайского края на новогодние праздники? В фильтр-боксах поликлиник пациентов будут принимать ежедневно с 8 до 20 часов. С 8 до 15 часов – дежурные терапевты и педиатры. А вот полноценно медучреждения будут работать не во все дни. Речь идет о полном выходе участковой службы, узких специалистов и специалистов женских консультаций, выдаче лекарств и больничных, работе процедурных и перевязочных кабинетов: 31 декабря, 2 января и 6 января пациентов будут принимать с 8 до 15 часов;

3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов;

1, 4 и 7 и 9 января – выходные дни.

2 Как будут работать специализированные больницы? Кардиологический, туберкулезный, наркологический и другие диспансеры Алтайского края, а также прочие специализированные медучреждения будут трудиться по тому же графику, что и поликлиники: 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;

3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов.

3 Как будут работать стационары? Все медицинские стационары в Алтайском крае продолжат работу в круглосуточном режиме, как и всегда. По словам Белоцкой, региональный Минздрав заблаговременно проделал необходимую работу и провел закупки, чтобы учреждения функционировали в бесперебойном режиме.

4 Можно ли будет вызвать неотложную помощь на новогодних каникулах? Да, неотложная служба, которая действует при всех поликлиниках и центральных районных больницах, будет работать ежедневно с 8 до 20 часов.

5 В каком режиме будет работать скорая помощь? В работе скорой помощи, как и всегда, ничего не меняется. Бригады будут работать круглосуточно и в штатном режиме. Так что вызвать скорую можно будет в любое время.

6 Как будут работать государственные аптеки в Алтайском крае? Работа "Аптек Алтая" в этом году будет полностью синхронизирована с расписанием медучреждений, пояснила директор сети Марина Годова: 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;

3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов. Но две аптеки в Барнауле будут работать и в другие дни: пункт на ул. Малахова, 111, будет работать во все дни, кроме 1 января. А "Аптеки Алтая" на пр. Ленина, 87, будут открыты даже в первый день года. По словам Годовой, благодаря усилиям регионального Минздрава лекарственных поставок к концу этого года в три раза больше, чем к концу прошлого. Все аптеки и медучреждения края к 31 декабря будут обеспечены всеми необходимыми запасами льготных лекарств. Получить необходимую консультацию или уточнить наличие препарата можно на горячей линии "Аптек Алтая" по номеру 38-34-48.

7 Изменится ли режим работы травмпунктов? Нет. Как и скорая, травмпункты работают круглосуточно 365 дней в году. Так что обратиться туда можно в любое время. Но лучше вообще не получать травм – о том, как провести Новый год безопасно, читайте в нашем материале с комментариями врачей