Как будут работать больницы, поликлиники и аптеки Алтайского края в новогодние праздники?
Фильтр-боксы будут работать ежедневно, а вот попасть к врачу узкой специальности получится не всегда
31 декабря 2025, 12:05, ИА Амител
В период новогодних выходных медицинские организации Алтайского края будут работать по измененному графику. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая. Тем не менее расписание составили таким образом, чтобы у жителей края была возможность получить всю необходимую помощь.
О том, как будут работать поликлиники, больницы и аптеки, – в материале amic.ru.
Как работают поликлиники Алтайского края на новогодние праздники?
- 31 декабря, 2 января и 6 января пациентов будут принимать с 8 до 15 часов;
- 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов;
- 1, 4 и 7 и 9 января – выходные дни.
Как будут работать специализированные больницы?
- 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;
- 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов.
Как будут работать стационары?
Можно ли будет вызвать неотложную помощь на новогодних каникулах?
В каком режиме будет работать скорая помощь?
Как будут работать государственные аптеки в Алтайском крае?
- 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;
- 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов.
Но две аптеки в Барнауле будут работать и в другие дни: пункт на ул. Малахова, 111, будет работать во все дни, кроме 1 января. А "Аптеки Алтая" на пр. Ленина, 87, будут открыты даже в первый день года.
По словам Годовой, благодаря усилиям регионального Минздрава лекарственных поставок к концу этого года в три раза больше, чем к концу прошлого. Все аптеки и медучреждения края к 31 декабря будут обеспечены всеми необходимыми запасами льготных лекарств.
Получить необходимую консультацию или уточнить наличие препарата можно на горячей линии "Аптек Алтая" по номеру 38-34-48.
Изменится ли режим работы травмпунктов?
Куда можно позвонить, если остались вопросы?
- 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;
- 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов.
13:53:08 31-12-2025
Товарищ Белоцкая, врет и не краснеет! А как же в мелких районах, таких как Баево, Тюменцево, Романово и др. Там служба неотложной помощи состоит из одного фельдшера! В обычные то дни в неотложку только до 4-5 вечера можно обратиться, а в праздничные что, доп силу привлекли. Так и говорите, что неотложка ляжет на плечи скорой помощи! А в выше указанных больницах терапевты и подавно не будут сидеть до 20, их просто не хватает. Эх, как на бумажках же все хорошо. Стыдно должно быть, стыдно!
14:49:24 31-12-2025
если дурацкие празднующие будут орать до 4х утра, то возможны перебои в качественном мед. обслуживании - а как по-вашему люди, работающие врачами, должны отдыхать и высыпаться перед операциями, обследованиями и тд?! учтите это , когда пойдете в 2 часа орать частушки во дворе или за столом в кухне вашей