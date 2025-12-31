НОВОСТИОбщество

Как будут работать больницы, поликлиники и аптеки Алтайского края в новогодние праздники?

Фильтр-боксы будут работать ежедневно, а вот попасть к врачу узкой специальности получится не всегда

31 декабря 2025, 12:05, ИА Амител

Автомобиль неотложной помощи / Фото: amic.ru
Автомобиль неотложной помощи / Фото: amic.ru

В период новогодних выходных медицинские организации Алтайского края будут работать по измененному графику. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая. Тем не менее расписание составили таким образом, чтобы у жителей края была возможность получить всю необходимую помощь.

О том, как будут работать поликлиники, больницы и аптеки, – в материале amic.ru.

1

Как работают поликлиники Алтайского края на новогодние праздники?

В фильтр-боксах поликлиник пациентов будут принимать ежедневно с 8 до 20 часов. С 8 до 15 часов – дежурные терапевты и педиатры. А вот полноценно медучреждения будут работать не во все дни. Речь идет о полном выходе участковой службы, узких специалистов и специалистов женских консультаций, выдаче лекарств и больничных, работе процедурных и перевязочных кабинетов:
  • 31 декабря, 2 января и 6 января пациентов будут принимать с 8 до 15 часов;
  • 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов;
  • 1, 4 и 7 и 9 января – выходные дни.
2

Как будут работать специализированные больницы?

Кардиологический, туберкулезный, наркологический и другие диспансеры Алтайского края, а также прочие специализированные медучреждения будут трудиться по тому же графику, что и поликлиники:
  • 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;
  • 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов.
3

Как будут работать стационары?

Все медицинские стационары в Алтайском крае продолжат работу в круглосуточном режиме, как и всегда. По словам Белоцкой, региональный Минздрав заблаговременно проделал необходимую работу и провел закупки, чтобы учреждения функционировали в бесперебойном режиме.
4

Можно ли будет вызвать неотложную помощь на новогодних каникулах?

Да, неотложная служба, которая действует при всех поликлиниках и центральных районных больницах, будет работать ежедневно с 8 до 20 часов.
5

В каком режиме будет работать скорая помощь?

В работе скорой помощи, как и всегда, ничего не меняется. Бригады будут работать круглосуточно и в штатном режиме. Так что вызвать скорую можно будет в любое время.
6

Как будут работать государственные аптеки в Алтайском крае?

Работа "Аптек Алтая" в этом году будет полностью синхронизирована с расписанием медучреждений, пояснила директор сети Марина Годова:
  • 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;
  • 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов.

Но две аптеки в Барнауле будут работать и в другие дни: пункт на ул. Малахова, 111, будет работать во все дни, кроме 1 января. А "Аптеки Алтая" на пр. Ленина, 87, будут открыты даже в первый день года.

По словам Годовой, благодаря усилиям регионального Минздрава лекарственных поставок к концу этого года в три раза больше, чем к концу прошлого. Все аптеки и медучреждения края к 31 декабря будут обеспечены всеми необходимыми запасами льготных лекарств.

Получить необходимую консультацию или уточнить наличие препарата можно на горячей линии "Аптек Алтая" по номеру 38-34-48.

7

Изменится ли режим работы травмпунктов?

Нет. Как и скорая, травмпункты работают круглосуточно 365 дней в году. Так что обратиться туда можно в любое время. Но лучше вообще не получать травм – о том, как провести Новый год безопасно, читайте в нашем материале с комментариями врачей.
8

Куда можно позвонить, если остались вопросы?

Контакт-центры всех поликлиник в Алтайском крае продолжат ежедневную работу. Обращения граждан будут принимать с 8 до 20 часов.
Линия "122" также будет работать каждый день.
Но звонки для записи на прием к врачу будут принимать только в часы работы самих поликлиник:
  • 31 декабря, 2 января, 6 января – с 8 до 15 часов;
  • 3, 5, 8 и 10 января – с 8 до 18 часов.
Медики в поликлинике / Фото: amic.ru

Какие больницы откроют в 2026 году в Алтайском крае после строек и капремонтов?

В Новоалтайске начнет работу долгожданный тубдиспансер, а в двух районах края появятся новые поликлиники
НОВОСТИОбщество
Алтайский край медицина здравоохранение Больницы

Комментарии 2

Avatar Picture
Пациент

13:53:08 31-12-2025

Товарищ Белоцкая, врет и не краснеет! А как же в мелких районах, таких как Баево, Тюменцево, Романово и др. Там служба неотложной помощи состоит из одного фельдшера! В обычные то дни в неотложку только до 4-5 вечера можно обратиться, а в праздничные что, доп силу привлекли. Так и говорите, что неотложка ляжет на плечи скорой помощи! А в выше указанных больницах терапевты и подавно не будут сидеть до 20, их просто не хватает. Эх, как на бумажках же все хорошо. Стыдно должно быть, стыдно!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:24 31-12-2025

если дурацкие празднующие будут орать до 4х утра, то возможны перебои в качественном мед. обслуживании - а как по-вашему люди, работающие врачами, должны отдыхать и высыпаться перед операциями, обследованиями и тд?! учтите это , когда пойдете в 2 часа орать частушки во дворе или за столом в кухне вашей

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров