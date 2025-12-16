В Новоалтайске начнет работу долгожданный тубдиспансер, а в двух районах края появятся новые поликлиники

В следующем году в Алтайском крае запустят в эксплуатацию сразу несколько медицинских объектов. Наиболее важный – противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске, строительство которого затянулось более чем на десять лет. Но также откроются и учреждения, которые укрепят звено здравоохранения в районах Алтайского края. Далеко не всегда это именно стройки – где-то проводят масштабные капремонты.

Противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске

Долгожданный новый корпус Краевого противотуберкулезного диспансера примет первых пациентов уже в первой половине 2026 года. Об этом на недавней пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Строительные работы практически завершены, а следующие месяцы уйдут на оснащение помещений мебелью и медоборудованием. Часть всего необходимого уже закуплена, уточнили в Минздраве.

Напомним, диспансер, который уже давно был жизненно необходим краю, начали возводить в Новоалтайске в далеком 2011-м. Но объект превратился в долгострой, когда обанкротился первый подрядчик – "СтройГАЗ". Так что медикам пришлось ждать новой больницы очень долго – лишь к 2022-му краевым властям удалось утрясти бюрократические вопросы, а новому подрядчику – взяться за работу.

Все это время врачи продолжали принимать пациентов в ветхом корпусе на Змеиногорском тракте. Теперь же до переезда в новый корпус им осталось совсем немного. В Новоалтайске будут созданы все условия, требуемые современными медицинскими стандартами, рассказывал недавно amic.ru руководитель фтизиатрической службы региона Олег Войтов.

Противотуберкулезная поликлиника в Бийске

Министр также напомнил, что материально-техническую базу фтизиатрической службы в Алтайском крае обновляют комплексно. Так, осенью 2025-го в Рубцовске открыли модульную противотуберкулезную поликлинику. А в первой половине 2026-го еще и запустят в эксплуатацию обновленный стационар в Бийске – там провели капитальный ремонт за 209 млн рублей.

Поликлиника горбольницы № 3 в Барнауле

Необычного вида здание по адресу ул. Матросова, 115, долгое время было одной из клинических баз онкоцентра "Надежда". Но в 2016-м учреждение переехало на Гору и оставило эти площади. При этом на ул. Бехтерева уже много лет работает поликлиника горбольницы № 3. Состояние двухэтажного здания 1956 года постройки уже давно оставляет желать лучшего.

Поэтому в Минздраве и решили перевезти поликлинику в освободившийся корпус на ул. Матросова, предварительно его отремонтировав. Но быстрым переезд не получился: сначала помешали изъяны в проекте, а затем – пандемия.

Теперь эти сложности улажены. Здание уже капитально отремонтировано, и в начале 2026 года поликлиника начнет принимать пациентов в новых современных условиях. Расширится и функционал медучреждения: будут принимать хирурги, неврологи, кардиологи и эндокринологи. Предусмотрены отделения рентгена, эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также инфекционный блок с отдельным входом.

Поликлиника БСМП № 2 в Барнауле

Поликлиника краевой клинической больницы скорой помощи № 2 по адресу ул. Малахова, 53, к концу следующего года будет полностью обновленной. Трехэтажное здание, построенное в 1977-м, полностью приведут в порядок. Торжественное открытие состоится в декабре 2026-го, уточнили в региональном Минздраве.

Поликлиника в Зональном районе

Зональный район с нетерпением ждет открытия новой поликлиники при местной ЦРБ. Медучреждение строят рядом со старым зданием 1932 года постройки, в котором сейчас принимают пациентов.

Поликлинику возвели очень быстро: работы начали в 2024-м, а сейчас они практически закончены. В 2026-м, после лицензирования и ряда обязательных процедур, врачи переедут в новые и современные помещения.

Мощность поликлиники будет рассчитана на 245 посещений в смену. Этого должно хватить для обслуживания всего населения Зонального района – сейчас там проживает порядка 16,5 тысячи человек.

На строительство объекта из краевого и федерального бюджетов выделили 652 млн рублей. Но еще 200 млн из региональной казны уйдет на закупку нового оборудования.

Поликлиника в Смоленском районе

Новую поликлинику в 2026-м получит и Смоленский район. Там строительные работы начались в 2023 году. Хотя обновление медицинской инфраструктуры напрашивалось уже давно – действующему зданию поликлиники уже почти 90 лет.

Стоимость объекта составляет порядка 600 млн рублей. Готовность строительных работ на данный момент – 88%. Подрядчик уже возвел трехэтажное здание, до конца года его частично оснастят оборудованием.

Ну а первых пациентов поликлиника Смоленской ЦРБ примет в первом квартале 2026 года.

А как же детский хирургический корпус?

Его тоже достроят в 2026-м, заверил в ноябре Дмитрий Попов. Но после этого объект нужно будет лицензировать, а также оснастить необходимым медицинским оборудованием. Так что открытие хирургического корпуса краевой детской больницы состоится уже в 2027 году.

Есть и другие объекты, работы на которых завершат к концу 2026-го, но пациентов они начнут принимать не раньше 2027-го. К ним, например, относится инфекционное отделение той же краевой детской больницы. В мае этого года там начали масштабный капремонт.