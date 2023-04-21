Право на полное списание кредитов стало реальностью для участников СВО и их родных

Госдума приняла несколько законов, которые устанавливают справедливое право на получение льгот для бойцов и членов их семей

21 апреля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Этот законопроект рабочей группы по вопросам специальной военной операции Госдума приняла единогласно. В ближайшее время его рассмотрит Совфед. После подписания президентом и вступления документа в силу эти люди и их семьи получат все права и льготы, соответствующие новому статусу, сообщает сайт ER.ru.

Что это за новый закон?

"Речь идёт о защитниках Донбасса, служивших тогда в Вооружённых Силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик был и остаётся бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в "серой" зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку", – отметил один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Норма касается и бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО. В том числе и бойцов ЧВК (частная военная компания). Они также смогут получать ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, проезде на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Ещё один принятый на этой неделе закон касается права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей. А также права на кредитные каникулы для всех созаёмщиков бойца СВО.

"Действующий закон был составлен так, что при наличии созаёмщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объёме, а ложился на их плечи. Наши изменения в закон решают эту проблему – кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться", – отметил Андрей Турчак.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Какие ещё подобные законы приняла Госдума?

Рабочая группа инициировала ещё ряд законов об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Их уже приняла Госдума и подписал президент.

Теперь если в течение шести месяцев о месте нахождения бойца нет сведений, то он в судебном порядке будет признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.

"Теперь семьям участников СВО не придётся ждать годами в подвешенном состоянии – признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через три месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим", – сказал Андрей Турчак.

Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях. Кроме бойцов, это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители.

Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Помимо этого, в первом чтении приняли законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Также рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, если их срок истёк во время прохождения службы. Эта норма гарантирует бойцам сохранение за ними рабочих мест. Аналогичные изменения предложены и в закон о системе государственной службы. Кроме того, рабочая группа внесла в федеральный парламент законопроект о сохранении у семьи бывшего сотрудника ОВД – участника СВО – права на жилищную выплату в случае его гибели.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.