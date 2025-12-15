После двух трудовых дней наступят 12-дневные выходные

15 декабря 2025

Последняя трудовая неделя в 2025 году будет ультракороткой из-за празднования Нового года. По случаю праздника россиян ждут самые длинные выходные за последние несколько лет.

О том, как мы будем работать в последние дни декабря и когда стартуют январские каникулы, – в материале amic.ru.

1 Сколько продлится последняя рабочая неделя в 2025-м? Последняя рабочая неделя 2025 года будет двухдневной. Мы отработаем понедельник и вторник, 29 и 30 декабря, а уже в среду, 31 декабря, уйдем на выходные в честь Нового года. Такой подарок всем россиянам сделал Минтруд. Выходной день перенесли с воскресенья, 5 января 2025 года.

2 Будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем? К сожалению, нет. Обычно трудовой день сокращают 31 декабря – согласно закону, он предпраздничный. В 2025 году эту дату сделали выходным днем. Поэтому 30 декабря мы отработаем полные рабочие часы.

3 Не все смогут отдохнуть 31 декабря. Кому нужно идти на работу? Тем, чей график не зависит от праздников. Это сотрудники экстренных служб и непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные работники.

4 Сколько вообще продлятся новогодние праздники? 12 дней. Эти январские каникулы в России будут самыми долгими за последние несколько лет. Так, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.

5 Какого числа будет первый рабочий день в 2026 году? Выходить на работу в 2026 году нужно в понедельник, 12 января. Новый трудовой год мы начнем с пятидневки. А после новогодних праздников в 2025-м мы отработали всего два дня, а затем снова ушли на выходные.