Как мы будем работать в последнюю неделю 2025-го и когда уйдем на новогодние каникулы?
После двух трудовых дней наступят 12-дневные выходные
15 декабря 2025, 14:33, ИА Амител
Последняя трудовая неделя в 2025 году будет ультракороткой из-за празднования Нового года. По случаю праздника россиян ждут самые длинные выходные за последние несколько лет.
О том, как мы будем работать в последние дни декабря и когда стартуют январские каникулы, – в материале amic.ru.
1
Сколько продлится последняя рабочая неделя в 2025-м?
Последняя рабочая неделя 2025 года будет двухдневной. Мы отработаем понедельник и вторник, 29 и 30 декабря, а уже в среду, 31 декабря, уйдем на выходные в честь Нового года. Такой подарок всем россиянам сделал Минтруд. Выходной день перенесли с воскресенья, 5 января 2025 года.
2
Будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем?
К сожалению, нет. Обычно трудовой день сокращают 31 декабря – согласно закону, он предпраздничный. В 2025 году эту дату сделали выходным днем. Поэтому 30 декабря мы отработаем полные рабочие часы.
3
Не все смогут отдохнуть 31 декабря. Кому нужно идти на работу?
Тем, чей график не зависит от праздников. Это сотрудники экстренных служб и непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные работники.
4
Сколько вообще продлятся новогодние праздники?
12 дней. Эти январские каникулы в России будут самыми долгими за последние несколько лет. Так, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.
5
Какого числа будет первый рабочий день в 2026 году?
Выходить на работу в 2026 году нужно в понедельник, 12 января. Новый трудовой год мы начнем с пятидневки. А после новогодних праздников в 2025-м мы отработали всего два дня, а затем снова ушли на выходные.
6
А когда будут следующие длинные выходные после новогодних?
В феврале 2026 года. В честь Дня защитника Отечества мы отдохнем три дня – с 21 по 23 февраля. А прочитать подробнее обо всех выходных, праздничных и сокращенных днях можно в нашем материале: "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
14:41:03 15-12-2025
с ноября всех на праздники убаюкать пытаются, как детей которых постоянно гонят гулять, чтобы дома есть не просили.
19:36:11 15-12-2025
Гость (14:41:03 15-12-2025) с ноября всех на праздники убаюкать пытаются, как детей кото... Именно так!