31 декабря мы уходим на длинные праздничные выходные

21 декабря 2025, 06:40, ИА Амител

На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

К Новому году – 2026 Минтруд сделал россиянам настоящий подарок, объявив 31 декабря 2025 года выходным днем. Соответственно, последним рабочим днем станет 30 декабря. Многие интересуются, каким он будет – полным или сокращенным?

О том, как мы работаем 30 декабря 2025-го и как отдыхаем на новогодних каникулах в 2026-м, – в материале amic.ru.

1 Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем? К сожалению, нет. 30 декабря нам придется отработать полный день. Согласно закону, 31 декабря – это предпраздничный день, и рабочие часы в эту дату сокращают. Но в 2025 году его добавили к новогодним каникулам: выходной перенесли с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря. Поскольку 30 декабря предпраздничным днем не считается, мы отработаем полные рабочие часы.

2 А правда ли, что последняя неделя 2025-го будет короткой? Да. Она продлится всего два дня: с понедельника, 29 декабря, по вторник, 30 декабря. А уже 31-го числа многие из нас уйдут на новогодние каникулы и будут готовиться к празднику. Но кому-то все же придется поработать. Это сотрудники экстренных служб, непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные работники, у кого рабочий график совпадает с этим днем.

3 Как мы вообще отдыхаем на новогодние каникулы в 2026-м? Новогодние выходные у россиян продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Мы будем отдыхать 12 дней – это самые длинные январские каникулы за последние несколько лет. Напомним, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.