Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем и как мы отдыхаем на Новый год?
31 декабря мы уходим на длинные праздничные выходные
21 декабря 2025, 06:40, ИА Амител
На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
К Новому году – 2026 Минтруд сделал россиянам настоящий подарок, объявив 31 декабря 2025 года выходным днем. Соответственно, последним рабочим днем станет 30 декабря. Многие интересуются, каким он будет – полным или сокращенным?
О том, как мы работаем 30 декабря 2025-го и как отдыхаем на новогодних каникулах в 2026-м, – в материале amic.ru.
1
Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем?
К сожалению, нет. 30 декабря нам придется отработать полный день. Согласно закону, 31 декабря – это предпраздничный день, и рабочие часы в эту дату сокращают. Но в 2025 году его добавили к новогодним каникулам: выходной перенесли с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря.
Поскольку 30 декабря предпраздничным днем не считается, мы отработаем полные рабочие часы.
2
А правда ли, что последняя неделя 2025-го будет короткой?
Да. Она продлится всего два дня: с понедельника, 29 декабря, по вторник, 30 декабря. А уже 31-го числа многие из нас уйдут на новогодние каникулы и будут готовиться к празднику. Но кому-то все же придется поработать. Это сотрудники экстренных служб, непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные работники, у кого рабочий график совпадает с этим днем.
3
Как мы вообще отдыхаем на новогодние каникулы в 2026-м?
Новогодние выходные у россиян продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Мы будем отдыхать 12 дней – это самые длинные январские каникулы за последние несколько лет. Напомним, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.
4
Когда нужно выходить на работу в 2026 году?
Первым рабочим днем в 2026-м будет понедельник, 12 января. Большинство россиян начнут новый трудовой год с пятидневной рабочей недели. Напомним, в 2025-м первая рабочая неделя была двухдневной: мы вышли на работу в четверг, 9 января.
А подробнее обо всех праздничных, выходных и сокращенных днях в 2026 году читайте в материале "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
09:22:47 05-12-2025
Будет однозначно
09:36:45 05-12-2025
Гость (09:22:47 05-12-2025) Будет однозначно ... Нет. Начальники будут ездить поздравлять коллег из других организаций, а подчиненные горбатиться на рабочих местах.
10:40:45 05-12-2025
Гость (09:36:45 05-12-2025) Нет. Начальники будут ездить поздравлять коллег из других ор...
Ой вей, как будто кто-то будет на самом деле работать изо всех сил
10:49:50 05-12-2025
Гость (10:40:45 05-12-2025) Ой вей, как будто кто-то будет на самом деле работать из... А куда деваться? В последний день многие стараются решить разные вопросы, ведь далее длинные выходные, даже банки не работают, поликлиники и другие нужные организации, как минимум, неделю.
12:18:37 05-12-2025
Гость (10:49:50 05-12-2025) А куда деваться? В последний день многие стараются решить ра... банки и поликлиники не будут столько дней отдыхать. инфа 100%
12:46:59 05-12-2025
Элен без ребят (12:18:37 05-12-2025) банки и поликлиники не будут столько дней отдыхать. инфа 100... Сходи в Сбер в период с 31декабря-7 января. И в поликлинику. особенно если назначено физиолечение, получи его. потом нам расскажи.
12:16:25 05-12-2025
Гость (09:36:45 05-12-2025) Нет. Начальники будут ездить поздравлять коллег из других ор... таки вы хотите сказать, что кто-то будет работать в последний предновогодний рабочий день, кроме торговли и общепита? смеетесь что ли?
14:37:59 05-12-2025
Все будем работать 30 декабря. Принесем "Работу" с собой из дома, будем с "работой" ходить по кабинетам и делиться "Работой" с коллегами.
20:38:31 05-12-2025
Гость (10:40:45 05-12-2025) Ой вей, как будто кто-то будет на самом деле работать из... Ещё как будут!!! В детских садах воспитатели будут с 7:00 и до 19:00 работать изо всех сил! В полном объёме своего рабочего режима дня. Иначе - не получится).
08:05:13 21-12-2025
Сколько можно уже мусолить эту тему?