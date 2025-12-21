НОВОСТИОбщество

Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем и как мы отдыхаем на Новый год?

31 декабря мы уходим на длинные праздничные выходные

21 декабря 2025, 06:40, ИА Амител

На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

К Новому году – 2026 Минтруд сделал россиянам настоящий подарок, объявив 31 декабря 2025 года выходным днем. Соответственно, последним рабочим днем станет 30 декабря. Многие интересуются, каким он будет – полным или сокращенным?

О том, как мы работаем 30 декабря 2025-го и как отдыхаем на новогодних каникулах в 2026-м, – в материале amic.ru.

1

Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем?

К сожалению, нет. 30 декабря нам придется отработать полный день. Согласно закону, 31 декабря – это предпраздничный день, и рабочие часы в эту дату сокращают. Но в 2025 году его добавили к новогодним каникулам: выходной перенесли с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря.
Поскольку 30 декабря предпраздничным днем не считается, мы отработаем полные рабочие часы.
2

А правда ли, что последняя неделя 2025-го будет короткой?

Да. Она продлится всего два дня: с понедельника, 29 декабря, по вторник, 30 декабря. А уже 31-го числа многие из нас уйдут на новогодние каникулы и будут готовиться к празднику. Но кому-то все же придется поработать. Это сотрудники экстренных служб, непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные работники, у кого рабочий график совпадает с этим днем.
3

Как мы вообще отдыхаем на новогодние каникулы в 2026-м?

Новогодние выходные у россиян продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Мы будем отдыхать 12 дней – это самые длинные январские каникулы за последние несколько лет. Напомним, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.
4

Когда нужно выходить на работу в 2026 году?

Первым рабочим днем в 2026-м будет понедельник, 12 января. Большинство россиян начнут новый трудовой год с пятидневной рабочей недели. Напомним, в 2025-м первая рабочая неделя была двухдневной: мы вышли на работу в четверг, 9 января.
А подробнее обо всех праздничных, выходных и сокращенных днях в 2026 году читайте в материале "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:22:47 05-12-2025

Будет однозначно

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:45 05-12-2025

Гость (09:22:47 05-12-2025) Будет однозначно ... Нет. Начальники будут ездить поздравлять коллег из других организаций, а подчиненные горбатиться на рабочих местах.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:45 05-12-2025

Гость (09:36:45 05-12-2025) Нет. Начальники будут ездить поздравлять коллег из других ор...
Ой вей, как будто кто-то будет на самом деле работать изо всех сил

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:50 05-12-2025

Гость (10:40:45 05-12-2025) Ой вей, как будто кто-то будет на самом деле работать из... А куда деваться? В последний день многие стараются решить разные вопросы, ведь далее длинные выходные, даже банки не работают, поликлиники и другие нужные организации, как минимум, неделю.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:18:37 05-12-2025

Гость (10:49:50 05-12-2025) А куда деваться? В последний день многие стараются решить ра... банки и поликлиники не будут столько дней отдыхать. инфа 100%

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:59 05-12-2025

Элен без ребят (12:18:37 05-12-2025) банки и поликлиники не будут столько дней отдыхать. инфа 100... Сходи в Сбер в период с 31декабря-7 января. И в поликлинику. особенно если назначено физиолечение, получи его. потом нам расскажи.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:16:25 05-12-2025

Гость (09:36:45 05-12-2025) Нет. Начальники будут ездить поздравлять коллег из других ор... таки вы хотите сказать, что кто-то будет работать в последний предновогодний рабочий день, кроме торговли и общепита? смеетесь что ли?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Все будем работать 30 декабря

14:37:59 05-12-2025

Все будем работать 30 декабря. Принесем "Работу" с собой из дома, будем с "работой" ходить по кабинетам и делиться "Работой" с коллегами.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:38:31 05-12-2025

Гость (10:40:45 05-12-2025) Ой вей, как будто кто-то будет на самом деле работать из... Ещё как будут!!! В детских садах воспитатели будут с 7:00 и до 19:00 работать изо всех сил! В полном объёме своего рабочего режима дня. Иначе - не получится).

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:13 21-12-2025

Сколько можно уже мусолить эту тему?

  0 Нравится
Ответить
