Периодов длинных выходных будет шесть

27 ноября 2025, 07:05, ИА Амител

Производственный календарь на 2026 год / Фото: Минтруд РФ

Уже известны даты выходных и праздничных дней на 2026 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно календарю, который опубликовал Минтруд, нас ждут рекордно длинные новогодние выходные и ни одной шестидневной рабочей недели.

О том, как мы будем работать и отдыхать в 2026-м – в материале amic.ru.

1 Сколько длинных выходных будет в 2026 году? В 2026-м нас ждет шесть периодов длинных выходных: новогодние каникулы – 12 дней (с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года);

выходные в честь Дня защитника Отечества – три дня (с 21 по 23 февраля);

выходные случаю Международного женского дня – три дня (с 7 по 9 марта);

майские праздники – шесть дней (с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая);

выходные в честь Дня России – три дня (с 12 по 14 июня). А по случаю Дня народного единства выходной будет всего один – 4 ноября выпадает на среду. Однако вторник, 3 ноября, будет предпраздничным сокращенным днем.

2 Какие рабочие дни будут сокращенными в 2026 году? П редпраздничными сокращенными днями в 2026-м будут следующие даты: 30 апреля – перед майскими праздниками;

8 мая – накануне Дня Победы;

11 июня – в преддверии Дня России;

3 ноября – перед Днем народного единства.

3 Будут ли в 2026-м шестидневные рабочие недели? Нет. В производственном календаре на 2026 год нет ни одной шестидневки. В 2025 году она была всего одна – с 27 октября по 1 ноября. После этого в честь Дня народного единства мы отдыхали три дня – с 2 по 4 ноября.

4 А 31 декабря 2026-го мы будем отдыхать? Да. Минтруд снова приготовил россиянам подарок к Новому году. Выходной на этот день перенесли с 4 января – дата, которая входит в период новогодних каникул, выпала на воскресенье. Поэтому к празднику можно будет спокойно подготовиться и точно успеть все.