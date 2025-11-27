Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь
Периодов длинных выходных будет шесть
Производственный календарь на 2026 год / Фото: Минтруд РФ
Уже известны даты выходных и праздничных дней на 2026 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно календарю, который опубликовал Минтруд, нас ждут рекордно длинные новогодние выходные и ни одной шестидневной рабочей недели.
О том, как мы будем работать и отдыхать в 2026-м – в материале amic.ru.
Сколько длинных выходных будет в 2026 году?
В 2026-м нас ждет шесть периодов длинных выходных:
- новогодние каникулы – 12 дней (с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года);
- выходные в честь Дня защитника Отечества – три дня (с 21 по 23 февраля);
- выходные случаю Международного женского дня – три дня (с 7 по 9 марта);
- майские праздники – шесть дней (с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая);
- выходные в честь Дня России – три дня (с 12 по 14 июня).
А по случаю Дня народного единства выходной будет всего один – 4 ноября выпадает на среду. Однако вторник, 3 ноября, будет предпраздничным сокращенным днем.
Какие рабочие дни будут сокращенными в 2026 году?
Предпраздничными сокращенными днями в 2026-м будут следующие даты:
- 30 апреля – перед майскими праздниками;
- 8 мая – накануне Дня Победы;
- 11 июня – в преддверии Дня России;
- 3 ноября – перед Днем народного единства.
Будут ли в 2026-м шестидневные рабочие недели?
Нет. В производственном календаре на 2026 год нет ни одной шестидневки. В 2025 году она была всего одна – с 27 октября по 1 ноября. После этого в честь Дня народного единства мы отдыхали три дня – с 2 по 4 ноября.
А 31 декабря 2026-го мы будем отдыхать?
Да. Минтруд снова приготовил россиянам подарок к Новому году. Выходной на этот день перенесли с 4 января – дата, которая входит в период новогодних каникул, выпала на воскресенье. Поэтому к празднику можно будет спокойно подготовиться и точно успеть все.
Какие еще выходные в 2026-м перенесли?
С субботы, 3 января, выходной день перенесли на пятницу, 9 января. Напомним, на работу после новогодних праздников в 2026-м нужно выходить в понедельник, 12 января. Новый трудовой год для большинства россиян начнется с пятидневной рабочей недели.
всего семь выходных дней в году - по факту.