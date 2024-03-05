Как прошел годовой отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка. Фоторепортаж

Глава города подвел итоги работы за 2023 год

05 марта 2024, 13:55, ИА Амител

Отчет за 2023 год мэра Барнаула Вячеслава Франка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во вторник, 5 марта, глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами о работе мэрии.

Выступление прошло в рамках очередного заседания Барнаульской городской Думы. На нем присутствовали депутаты Госдумы и АКЗС, представители правительства Алтайского края, руководители религиозных и национально-культурных объединений, представители силовых структур и общественных организаций.

Подробнее о докладе Вячеслава Франка читайте в ближайшее время на amic.ru. А мы подготовили фоторепортаж с заседания.