Застройщик "Искры" спросит мнение бунтующих жителей соседних домов. Но не о высотках
27 ноября компания запустила опрос, касающийся сквера рядом с офисным центром
27 ноября 2023, 14:50, ИА Амител
Компания "Мой дом", которая намерена построить на месте кинотеатра "Искра" две высотки с офисами и апартаментами, 27 ноября запустила опрос о том, каким должен быть сквер рядом с этим комплексом. Проголосовать люди смогут по интернету до 5 декабря. А уже 5 декабря представители застройщика намерены встретиться с жителями и обсудить благоустройство сквера. Правда, ни в опросе, ни в повестки встречи вопросов о самой стройке нет. Об этом amic.ru сообщили в компании.
О чем этот опрос?
В опросе написано, что в ходе стройки компания намерена благоустроить близлежащую территорию и теперь хочет узнать, какой горожане хотели бы видеть эту территорию. При этом вопросы касаются исключительно благоустройства, об отношении людей к стройке компания не спрашивает.
Барнаульцам предлагается ответить, что их привлекает при посещении парка/сквера, какие зоны и элементы должен содержать "идеальный" сквер, чем бы они занимались в "идеальном" парке и так далее. Всего предлагается шесть вопросов.
Встреча с "народом"
После окончания голосования, 5 декабря, компания "Мой дом" намерена провести стратегическую сессию с жителями и экспертами, чтобы обсудить грядущие работы. Она пройдет в гостинице "Олимп" на Энтузиастов, 12в. В компании "Мой дом" пояснили, что цель стратегической сессии – выработать общественное задание на проектирование сквера имени Жукова.
"В рамках реконструкции и развития территории на пересечении ул. 50 лет СССР и ул. Георгиева (сквер имени Жукова) планируется осуществить масштабное благоустройство. Мы хотим, чтобы эта территория соответствовала запросам горожан, поэтому нам важно знать мнение представителей жильцов района и бизнеса. Данное мероприятие поможет выявить предпочтения барнаульцев и учесть их при проектировании сквера. Администрация пригласит людей, желающие смогут прийти", – отметили в компании.
На мероприятие планируется привлечь до 50 человек. Как отметили в компании "Мой дом", участниками сессии станут архитектор Александр Деринг и руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.
Начнется встреча с презентации проекта, затем аудиторию разделят на три группы, которые должны будут сформировать свои предложения касаемо сквера. В финале участники обсудят результаты и подведут итоги.
В компании отметили, что по итогу встречи будет сформировано общественное задание, компания займется проектированием, а затем вернется с презентацией проекта с учетом всех пожеланий.
Правда, сессия снова коснется исключительно сквера. Высотки, против строительства которых протестуют жители, там обсуждаться не будут.
Почему история вызвала резонанс?
Сейчас застройщик демонтирует здание кинотеатра "Искра". Снести его "Мой дом" хочет уже до конца 2023 года, чтобы построить в этом месте 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами и офисными помещениями.
Проект при этом активно критикуют жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Протестующие считают, что комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит техническое состояние их домов, а также навредит дворам, по которым будут ездить машины. Сейчас через различные инстанции люди пытаются отменить скандальную стройку. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
14:54:36 27-11-2023
Записывайте. Так как туда перенесут ЗАГС делайте им там фото зону брачующимся с лавками для бухания.
15:17:52 27-11-2023
на картинке столько зелени, а в жизни я столько там не видела.
15:46:35 27-11-2023
Гость (15:17:52 27-11-2023) на картинке столько зелени, а в жизни я столько там не видел... А будет ещё меньше...
15:56:15 27-11-2023
Гость (15:17:52 27-11-2023) на картинке столько зелени, а в жизни я столько там не видел... В оптику пора идти.
15:28:52 27-11-2023
Молодец "застройщик", решение правильное, снести Искру и на его месте разбить сквер, а для высоток много места за аэропортом.
15:55:44 27-11-2023
Гость (15:28:52 27-11-2023) Молодец "застройщик", решение правильное, снести Искру и на ... Вася, ты хоть один сквер вместо снесённого здания видел? Пользуйся головой не только для еды.
16:03:59 27-11-2023
Гость (15:55:44 27-11-2023) Вася, ты хоть один сквер вместо снесённого здания видел? Пол... Жираф?
15:38:24 27-11-2023
Построят офисное здание и будет постоянный поток машин,и где там место скверу останется ,сейчас там тихо и спокойно .ЗАГС крики ,ору начнутся .
15:44:16 27-11-2023
ЗАГС крики ,ору начнутся - ничего страшного, в других местах орут то же, потерпят, чем они лучше
16:11:11 27-11-2023
А как же обещанная Застройщиком встреча с жителями по поводу строительства высотки? Упс...забыли...Теперь мы пойдем другим путем- предложим жителям выбрать сквер своей мечты, лишь бы местные аборигены рта не раскрывали.. Последний ноябрьский ураган наглядно показал качество строительства последних лет, это и есть лицо современного девелопера...Вы научитесь строить 5 этажей , а потом уже будете строить 17 и 40 этажные высотки, якобы призванные придать нашему городу более современный облик.. Все, кто причастен к уничтожению площади им.Жукова в разгар СВО- предатели своей страны и народа..
17:45:22 27-11-2023
гость (16:11:11 27-11-2023) А как же обещанная Застройщиком встреча с жителями по поводу... жадные хапуги. мафия строительная во всем мире завсегда самая настырная и прожорливая. хуже наркокартелей - лобби лезет во власть и в карман напрямую
17:08:06 27-11-2023
Компания запросила у жильцов мнение. Жильцы:"А не такое как у вас".Компания:"Ну вот, уже диалог. Спорьте, спорьте, возражайте".
19:11:48 27-11-2023
И победила большая парковка все жители высказались за нее
10:28:07 28-11-2023
Вот вам анекдот в тему: Воскрес Сталин в нашу эпоху, приходит на заседание Думы. Все онемели, молчат. Он и говорит: — Так, всех демократов расстрелять, а мавзолей перекрасить в зелёный цвет! С задних рядов кто-то робко спрашивает: — А почему именно в зелёный? Сталин: — Я так и думал, что по первому вопросу разногласий не будет. Строить высотки у вас претензий нет, а сквер вы пообсуждайте.
12:29:25 28-11-2023
ХА_ХА_Ха , на Южном сделали чудовищную застройку . и Вася не чешись, так то и тут наплюют на вас "народ". Уже слово народ в кавычках пишут, не стесняются.