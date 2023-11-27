27 ноября компания запустила опрос, касающийся сквера рядом с офисным центром

27 ноября 2023, 14:50, ИА Амител

Здание кинотеатра "Искра, / Фото: amic.ru

Компания "Мой дом", которая намерена построить на месте кинотеатра "Искра" две высотки с офисами и апартаментами, 27 ноября запустила опрос о том, каким должен быть сквер рядом с этим комплексом. Проголосовать люди смогут по интернету до 5 декабря. А уже 5 декабря представители застройщика намерены встретиться с жителями и обсудить благоустройство сквера. Правда, ни в опросе, ни в повестки встречи вопросов о самой стройке нет. Об этом amic.ru сообщили в компании.

О чем этот опрос?

В опросе написано, что в ходе стройки компания намерена благоустроить близлежащую территорию и теперь хочет узнать, какой горожане хотели бы видеть эту территорию. При этом вопросы касаются исключительно благоустройства, об отношении людей к стройке компания не спрашивает.

Барнаульцам предлагается ответить, что их привлекает при посещении парка/сквера, какие зоны и элементы должен содержать "идеальный" сквер, чем бы они занимались в "идеальном" парке и так далее. Всего предлагается шесть вопросов.

Проект двух высоток на месте "Искры" / Фото предоставлено компанией "Мой Дом"

Встреча с "народом"

После окончания голосования, 5 декабря, компания "Мой дом" намерена провести стратегическую сессию с жителями и экспертами, чтобы обсудить грядущие работы. Она пройдет в гостинице "Олимп" на Энтузиастов, 12в. В компании "Мой дом" пояснили, что цель стратегической сессии – выработать общественное задание на проектирование сквера имени Жукова.

"В рамках реконструкции и развития территории на пересечении ул. 50 лет СССР и ул. Георгиева (сквер имени Жукова) планируется осуществить масштабное благоустройство. Мы хотим, чтобы эта территория соответствовала запросам горожан, поэтому нам важно знать мнение представителей жильцов района и бизнеса. Данное мероприятие поможет выявить предпочтения барнаульцев и учесть их при проектировании сквера. Администрация пригласит людей, желающие смогут прийти", – отметили в компании.

На мероприятие планируется привлечь до 50 человек. Как отметили в компании "Мой дом", участниками сессии станут архитектор Александр Деринг и руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

Начнется встреча с презентации проекта, затем аудиторию разделят на три группы, которые должны будут сформировать свои предложения касаемо сквера. В финале участники обсудят результаты и подведут итоги.

В компании отметили, что по итогу встречи будет сформировано общественное задание, компания займется проектированием, а затем вернется с презентацией проекта с учетом всех пожеланий.

Правда, сессия снова коснется исключительно сквера. Высотки, против строительства которых протестуют жители, там обсуждаться не будут.

Проект зданий / Фото предоставлено компанией "Мой дом"

Почему история вызвала резонанс?

Сейчас застройщик демонтирует здание кинотеатра "Искра". Снести его "Мой дом" хочет уже до конца 2023 года, чтобы построить в этом месте 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами и офисными помещениями.

Проект при этом активно критикуют жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Протестующие считают, что комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит техническое состояние их домов, а также навредит дворам, по которым будут ездить машины. Сейчас через различные инстанции люди пытаются отменить скандальную стройку. Подробнее об этом можно прочитать здесь.