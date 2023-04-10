Как стать motion-дизайнером и где этому учат в Барнауле

Получить перспективную профессию можно в любом возрасте

10 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqsJFAo3

Motion-дизайн / Фото: компьютерная академия "Топ"

А вы знаете, что такое motion-дизайн? А вот и зря, ведь это очень популярное сегодня направление создания анимационной графики (в пер. с англ. motion-дизайн – движущийся дизайн). И не просто популярный, а ещё и хорошо оплачиваемый, ведь сейчас в регионе острая нехватка классных специалистов в графике и анимации. Причём овладеть этим навыком можно буквально с нуля.

Чтобы это сделать, приходите в компьютерную академию "Топ". Здесь готовят программистов, дизайнеров и интернет-маркетологов. Главная особенность академии в том, что обучение ведётся независимо от возраста и базового образования: специалистов готовят с нуля.

И как раз сейчас открыт набор в группу motion-дизайна в барнаульском филиале академии, причём с возможностью трудоустройства уже во время обучения к партнёру академии. Старт очных занятий уже в июне 2023 года.

В программе:

Illustrator и After Effects. Старт в моушн-графике;

создание закольцованной анимации на основе;

анимация 2D-персонажа и создание эксплейн-ролика;

VFX. Основы работы со спецэффектами;

Cinema 4D. 3D-анимация и моделирование;

Cinema 4D. Создание продуктового ролика.

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнётся с нуля.

Узнать подробности и попробовать себя в роли дизайнера можно 18 марта 2023 года в 10:00 на мастер-классе "Как стать motion-дизайнером".

В программе:

8 убедительных причин стать motion-дизайнером;

5 шагов, которые приведут вас к цели – стать успешным и востребованным специалистом;

перспективы трудоустройства;

мастер-класс от практикующего эксперта и преподавателя академии.

Предварительная регистрация по телефону +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

WA 8-906-966-5347

Сайт

На правах рекламы