Как в 2026 году получить заем выгодно: советы и рекомендации по выбору МФО

Рассказываем, на что обратить внимание

21 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8Strd

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году займы от микрофинансовых организаций (МФО) остаются удобным и востребованным среди населения финансовым инструментом. С его помощью можно получить небольшую сумму "до зарплаты", при этом разброс требований, предъявляемых к потенциальным клиентам в различных организациях, выдающих микрозаймы, достаточно широк. На что обратить внимание при выборе МФО и как получить заем на выгодных условиях, рассмотрим ниже.

О выборе МФО

Конкуренция в сфере микрокредитования достаточно высокая, поэтому при грамотном подходе можно подобрать весьма лояльные условия. МФО сегодня готовы предложить большой выбор программ. Например, взять заем в Moneyman (одна из ведущих МФО России) новым клиентам сегодня можно без процентов (до 30 000 рублей, до 21 дня), при авторизации через сервис "Госуслуги" действует минимальная ставка, а при наличии финансовых трудностей можно легко перенести дату возврата долга.

К основным критериям выбора микрофинансовой организации относят:

Опыт работы. Условия сотрудничества (проценты, скорость обработки заявок, время ожидания поступления средств на карту или электронный кошелек, процент одобрения, наличие программы лояльности для постоянных клиентов и прочее). Рейтинги.

Важно изучить и отзывы. Обычно они доступны на сайте МФО или специальных ресурсах в Сети.

О способе получения

Получить заем в МФО (например, в Moneyman ) несложно. Здесь проверка проходит с помощью автоматизированных алгоритмов.

МФО Moneyman предоставляет услуги микрокредитования пользователям с 2012 года. Взаимодействие с клиентами осуществляют онлайн. Клиентские сервисы МФО работают круглосуточно, без выходных и перерывов. Благодаря своей ИT-платформе деньги и данные защищены от мошенников мощной антифрод-системой.

Кроме того, МФО Moneyman имеет четко настроенные алгоритмы проверки заявок. Стать заемщиком в MoneyMan может стать любой совершеннолетний гражданин РФ. Для регистрации и получения доступа к личному кабинету на платформе необходимо наличие паспорта, СНИЛС, актуального номера мобильного телефона и адреса электронной почты. После подтверждения клиент получает деньги удобным ему способом.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте компании.

ООО МФК "Мани Мен"

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