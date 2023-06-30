Как вернуть часть потраченных на отпуск денег и где найти выгодные ставки

Рассказываем, где найти выгодные ставки, чтобы не омрачить отдых, и как вернуть часть потраченных средств

30 июня 2023, 13:27, ИА Амител LjN8KcCwJ

Отпуск / Фото: awesomecontent / Freepik

Россияне нередко берут деньги в долг, чтобы как следует отдохнуть. По данным ВЦИОМ, весной 2022 года такой кредит или заем были готовы взять 2% отдыхающих, а в 2023 году 16% россиян считают нынешнее время благоприятным для кредитования.

Рассчитываем финансовую нагрузку

Сначала взвесьте все за и против. В идеале платежи по всем вашим кредитам не должны превышать 30% ежемесячного дохода. Стоит помнить и о других обязательных платежах, таких как оплата ЖКУ, аренда жилья, стоимость бензина.

Кредит на отпуск ничем не отличается от любого другого нецелевого потребительского кредита или займа. Его можно оформить в банке или МФО. Условия выдачи и ограничения по суммам и срокам в разных организациях будут отличаться.

Иногда оформить кредит на отпуск можно прямо в турагентстве при выборе путевки. Однако будьте внимательны: среди компаний, которые предлагают такие услуги, могут быть мошенники. Схема стандартная: вам делают очень выгодное предложение, вы подписываете договор, деньги поступают на счет злоумышленников, а взамен вы либо получаете услуги очень низкого качества, либо "турагентство" просто исчезает.

Можно ли вернуть часть денег за отдых в 2023 году?

Продлевать программу "Туристический кешбэк" в 2023 году не будут. Но можно вернуть часть денег с помощью налогового вычета при условии, что отдых был в санатории и вы там проходили лечение. Правда, возврат будет только за медуслуги. А если просто приехать в санаторий как в гостиницу, то налоговая ничего не заплатит.

Налоговый вычет оформляется по тем же правилам, что и при любом другом лечении. Его можно сделать по итогам года, а запросить в течение трех лет. Для получения налогового вычета нужно будет предоставить в ФНС:

договор с санаторием;

копию лицензии санатория;

справку об оплате медицинских услуг с кодом 1;

чеки, квитанции и другие документы, которые подтверждают расходы;

справку 2-НДФЛ;

заполненную декларацию 3-НДФЛ.

Где взять деньги проще и выгоднее?

Наиболее малозатратный по времени вариант – оформить долгосрочный заем в МФО. Ставки здесь довольно низкие, а заявку одобряют в большинстве случаев.

Но при обращении в МФО за крупной суммой тщательно ее проверьте: в реестре Центробанка, в отзывах о компании. Обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями договора. Насторожить должны любые скрытые платежи, а также нарушения компанией правил работы, прописанных в законе.

Минимизировать риски поможет и грамотный выбор продукта. Например, собственникам автомобиля стоит обратить внимание на заем под залог ПТС. Физическим лицам он позволяет получить до 500 000 рублей наличными в день обращения по ставке значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций. А сумма займа на предпринимательские цели для ООО и ИП составляет до 5 млн рублей.

Оформить такой заем в Барнауле можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, для оформления займа под залог ПТС не нужны справки и поручители, отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС. О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заем можно даже при неудачном опыте оформления кредита в банке в прошлом.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на июнь 2023 года.

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