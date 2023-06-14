Использование удаленных мощностей – отличный вариант для решения задач, требующих среднего процессорного времени

14 июня 2023, 16:00, ИА Амител LjN8KL6xo

Ноутбук. Гаджеты / Фото: freepik.com

Программные продукты от ведущего российского разработчика 1С – отличное решение для бизнеса. При этом разнообразие конфигураций и настроек, а также обширность баз данных ставит задачу выбора оптимальных серверов для размещения платформы. И часто актуален вопрос переноса программных продуктов с собственного информационного пространства на оборудование надежных дата-центров хостинг-провайдеров. Особенно бизнес привлекает виртуальный сервер для 1С.

Виртуальный сервер – особенности предложения провайдеров

Аббревиатуры VPS* и VDS* – это первые пункты, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса в попытке разгрузить собственные ИТ-мощности и перевести систему 1С в виртуальное пространство. По своей сути Virtual Dedicated Server* или Virtual Private Server* представляют собой стандартный физический сервер, на котором программным путем создано несколько отдельных виртуальных машин.

Конкретное виртуальное пространство зависит как от мощности железа, так и от потребностей пользователя, а также загруженности программного комплекса 1С.

Как арендовать виртуальный сервер 1С?

Аренда виртуального сервера сегодня заслуженно считается самым современным, актуальным и доступным способом организации работы бизнеса. Виртуализация – это шаг в будущее, лишенное привязки к физическим носителям в собственном кабинете.

При заказе услуги арендатору доступен весь перечень услуг 1С, возможности платформы и базы данных с конфиденциальной информацией. Для перевода в виртуальное пространство необходимо:

Выбрать компанию-провайдера, предоставляющую услуги аренды сервера 1С. Обратите внимание на показатели надежности и безопасности выбранного дата-центра, квалификации персонала и тарифы на услуги провайдера. Подать заявку. На тариф влияет плановое количество пользователей платформы 1С, объем баз данных, необходимые конфигурации, уровень защиты доступа и дополнительные потребности. Перенести базы при помощи специалистов провайдера. После этого можно приступать к работе в программном комплексе 1С, не задумываясь о перебоях с доступом или необходимости резервного копирования. Эти задачи переходят под ответственность провайдера.

*VPS (ВиПиЭс), Virtual Private Server (Виртуал Прайвет Сервис), VDS (ВиДиЭс), Virtual Dedicated Server (Виртуал Дедикетид Сервис)

ООО "АйТи Лайт"

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