С первых дней весны у садоводов и дачников начинается горячая пора

17 марта 2024, 07:40, ИА Амител

Яблоня в марте / Фото: amic.ru

Первый месяц весны в Сибири считается зимним, однако опытные садоводы знают, что дачный сезон начинается именно в марте. Помимо того, что дома нужно посеять семена на рассаду, будет не лишним попасть на свой участок, который уже требует заботы. Самое время проинспектировать состояние растений, сделать запас снега и провести защитные мероприятия от вредителей. Об этом и многом другом amic.ru рассказал председатель регионального отделения Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

Какие вредители могут угрожать саду в марте?

В конце зимы – начале весны на садовых участках повышается активность грызунов. К этому времени у мышей уже заканчиваются запасы, которые они успели натаскать себе в норки. Владимир Марков отмечает, что в условиях голода эти животные не прочь полакомиться корой плодовых деревьев.

"Опытные садоводы с осени делают ловчие пояса, чтобы защитить яблони от незваных гостей. Можно обмотать ствол дерева нейлоновыми колготками, синтепоном, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Эти материалы не позволят мышам достигнуть основания дерева. Тем, кто такую защиту сделать с осени не успел, рекомендую погулять вокруг своих яблонь, груш и слив и сделать приствольные круги. Промерзший утоптанный снег – непреодолимое препятствие для грызунов, ведь мыши в поисках пищи передвигаются зимой под рыхлым снегом", – говорит опытный садовод.

Владимир Марков отмечает, что грызуны могут лакомиться не только плодовыми деревьями, но даже такими кустарниками, как крыжовник, виноград, малина, смородина. Все эти растения – для них деликатес. Но после атаки мышей растения могут погибнуть. Если серьезно будет поврежден ствол или корни, сокодвижение весной не начнется. Поэтому и эти кустарники по возможности рекомендуется обтаптывать. Желательно, чтобы эти траншеи были непрерывными.

Кроме того, такое уплотнение снега позволит задержать максимум влаги на участке и оттянуть прогревание почвы. Это особенно актуально для яблонь, так как процесс вегетации у них начинается позже, чем у других плодовых деревьев. Будет не лишним накидать дополнительно снега к стволу дерева. Растает он позже, и благодаря этому к моменту пробуждения яблони почва будет хорошо увлажнена.

Какие еще садовые деревья нужно присыпать снегом для задержания влаги?

От ствола сливы, вишни и груши Владимир Марков, наоборот, рекомендует сейчас по возможности снег откидать. Дело в том, что эти садовые деревья боятся подпревания – излишняя влага может нанести больше вреда, чем пользы.

"Некоторые засыпают эти деревья снегом, чтобы повысить морозостойкость, но в марте морозов под 30-40 градусов уже не будет. Кроме того, снег сейчас слишком плотный, и как теплоизолятор он уже не работает. Поэтому я откидываю снег на расстоянии в полметра от ствола. Куда нужно накидать снег, так это на клубнику, а в ее междурядьях я рекомендую протоптать дорожки", – делится советами садовод.

Он объясняет, что дорожки нужно сделать для того, чтобы защитить растение от грызунов. Побеги и почки клубники для мышей тоже считаются лакомством. А дополнительная подушка из снега позволит затормозить процесс пробуждения и снизить вероятность промерзания. Эксперт отмечает, что для этой культуры весенние заморозки даже в -5 градусов могут стать фатальными.

"В первые благоприятные теплые дни, когда на грядках клубники сходит снег, она активно начинает вступать в фазу роста. Но в Сибири возвратные заморозки даже в конце мая – довольно частое явление. И если зимой эта ягода под слоем снега переносит морозы за -30 градусов, то весной мороз в -5…-10 градусов, когда уже запущен процесс вегетации, для нее очень опасен. Поэтому я всегда набрасываю на клубнику дополнительно снег, чтобы сдвинуть сроки цветения и обойтись без потерь при поздних весенних заморозках", – говорит Владимир Марков.

Что еще нужно закидать снегом, чтобы получить хороший урожай?

Если на вашем садовом участке воду централизованно дают только в мае, а работать на нем вы начнете раньше, можно наполнить снегом ведра и бочки. Если на вашем участке есть поликарбонатная теплица, эксперт рекомендует сейчас накидать в нее снег, чтобы увеличить влагозапасы в почве. Когда солнце станет более активным, снег будет интенсивно таять, а талая вода существенно улучшает урожайность.