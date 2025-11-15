Разрешено ли ездить в России на автомобиле с иностранными номерами и кому грозят штрафы

Водители, которые хотят приобрести автомобиль за границей, а также иностранцы, въезжающие в Россию, должны знать о некоторых ограничениях

Нередко на дорогах Алтайского края можно встретить автомобили с госномерами разных стран: Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана. На некоторых из них передвигаются представители этих государств, которые приехали в нашу страну по деловым вопросам, в гости к родственникам, на заработки. За рулем других находятся граждане России: они приобрели транспортное средство за рубежом, однако до сих пор ездят с иностранными госномерами и не спешат ставить автомобиль на учет в России. Разберем подробно правила и требования, касающиеся эксплуатации автомобилей с зарубежными номерами на территории РФ.

Какие действуют законы?

Основным законом, регулирующим эксплуатацию транспортных средств с иностранной регистрацией, выступает № 28-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Документ устанавливает порядок временного ввоза автомобилей на территорию России гражданами зарубежных стран и резидентами РФ.

Кроме того, существуют также положения Таможенного кодекса ЕАЭС, определяющие условия и сроки пребывания автомобилей с иностранными номерами на территории государства.

Как долго можно ездить на автомобиле с иностранными номерами?

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане могут временно ввезти транспортное средство на территорию России сроком до года. Однако при временном пребывании автомобилиста на территории страны срок ограничен шестью месяцами. После истечения этого периода владелец должен либо вывезти машину обратно за пределы РФ, либо оформить ее в таможенном режиме постоянного ввоза.

Граждане России (и лица с двойным гражданством), которые постоянно проживают на территории нашей страны, обязательно должны получить российские государственные регистрационные номера.

Сроки, в течение которых можно ездить с иностранными номерами:

до одного года, если владелец авто зарегистрирован не в России и постоянно проживает в другой стране. Тогда автомобиль считается участником международного движения;

десять дней со дня получения ПТС в таможенной службе, если владелец авто россиянин, который постоянно проживает в РФ. За этот срок он обязан поставить авто на учет в подразделениях Госавтоинспекции.

Какое наказание?

Нарушение установленных норм может повлечь серьезные последствия. За превышение разрешенного срока пребывания автомобиля с иностранными номерами в России предусмотрена ответственность.

Вот некоторые возможные меры наказания:

предупреждение или штраф – сумма штрафа варьируется в зависимости от тяжести нарушения и составляет от 1500 до 2500 рублей;

изъятие транспортного средства – в некоторых случаях машина может быть изъята и помещена на специальную стоянку;

запрет на повторный въезд – повторное нарушение может стать причиной отказа во въезде в Россию или лишения возможности временного ввоза автомобиля на следующий период.

Важно отметить, что систематическое игнорирование предписанных ограничений грозит значительным увеличением штрафов и возможным судебным разбирательством.

Госавтоинспекция Алтайского края регулярно организовывает рейды по проверке уплаты штрафов лицами, управляющими иностранными транспортными средствами. Сотрудники Госавтоинспекции проводят индивидуальную профилактическую работу с данной категорией участников дорожного движения и призывают к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Требования для иностранцев

Граждане других государств, прибывшие в Россию на личном транспорте, могут свободно перемещаться по всей территории страны при соблюдении вышеуказанных условий. Важно учитывать, что передвижение на автомобиле с иностранным номером возможно только при наличии соответствующих документов, подтверждающих законность пребывания в стране и регистрацию транспортного средства.

При пересечении границы на автомобиле иностранцам необходимо иметь при себе:

международный паспорт;

страховой полис;

документы на транспортное средство (регистрационные бумаги, договор купли-продажи, доверенность и др.).

Езда на автомобиле с иностранными государственными регистрационными номерами в России возможна, но сопряжена с рядом юридических нюансов и строгих требований. Чтобы избежать проблем, владельцам транспортных средств рекомендуется внимательно изучить действующие законы и своевременно обращаться за консультациями к специалистам. Регулярное обновление информации о действующих правилах позволит обеспечить безопасность и комфорт путешествий по российским дорогам.

