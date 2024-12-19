Какие вопросы не задали на пресс-конференции с Путиным, но показали в зале на экране

Россияне интересовались, где живет президент, и просили подарки на Новый год

19 декабря 2024, 18:50, ИА Амител

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: amic.ru

19 декабря в Москве проходит прямая линия и большая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным. В Гостином дворе собрались журналисты со всей России, в том числе и главный редактор amic.ru Елена Пацар.

Главе государства, как и в прошлом году, было прислано около двух миллионов вопросов. Некоторые из них показывают на мониторах, расположенных в зале.