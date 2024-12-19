Какие вопросы не задали на пресс-конференции с Путиным, но показали в зале на экране
Россияне интересовались, где живет президент, и просили подарки на Новый год
19 декабря 2024, 18:50, ИА Амител
Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: amic.ru
19 декабря в Москве проходит прямая линия и большая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным. В Гостином дворе собрались журналисты со всей России, в том числе и главный редактор amic.ru Елена Пацар.
Главе государства, как и в прошлом году, было прислано около двух миллионов вопросов. Некоторые из них показывают на мониторах, расположенных в зале.
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18:57:00 19-12-2024
Когда закончатся зверства импортозамещателей???
Не прокисающее молоко, не плесневеющмй сыр,колбаса без мяса,химохная курятина которая растворяется в кипятке ...
11:20:43 20-12-2024
Не стал он освещать проблемы с гражданской авиацией, отечественным автопромом, условиями жизни народа, медицины, воровства чиновников и военных в том числе... и слава богу. Единственно, что сказал насчет цен на продукты- виноват рост зарплаты. Наверно ему очень стыдно. Спектакль стоимостью миллионы на тему Цар хороший, бояре плохие.
11:34:27 20-12-2024
Гость (11:20:43 20-12-2024) Не стал он освещать проблемы с гражданской авиацией, отечест... Может, он не знает про обозначенные вами проблемы, поэтому не освещал. А вот про рост зарплат ему рассказали. Какие человек может сделать выводы? Только из полученной им информации. Даже от этой толики ему уже не смешно, шутки не заходят, как признался.