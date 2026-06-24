ЛДПР назвала кандидатов в депутаты Госдумы от Алтайского края

Список кандидатов утвердили в Москве на Всероссийском съезде ЛДПР

24 июня 2026, 13:32, ИА Амител

Депутат ЛДПР в Алтайском Заксобрании Владимир Семенов / Фото: пресс-служба АКЗС

Стало известно, кого выдвинула ЛДПР в кандидаты в депутаты Государственной Думы. Список был утвержден на Всероссийском съезде ЛДПР в Москве 23 июня.

Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на источники в ЛДПР, в партийном списке Алтайский край вошел в территориальную группу вместе с Новосибирской областью и Республикой Алтай.

«На первом месте в тергруппе значится профессор МГИМО Элина Сидоренко, на втором — руководитель фракции ЛДПР в Новосибирском Заксобрании Анна Терешкова, на третьем — руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании Владимир Семенов», — отмечает источник агентства.

При этом известно, что Владимир Семенов выдвинут кандидатом по Бийскому округу. По Барнаульскому округу идет действующий депутат Алтайского Заксобрания Ирина Шудра, а по Славгородскому — также депутат АКЗС Сергей Булаев.

Ранее amic.ru сообщал, что ЛДПР в Алтайском крае выдвинула кандидатов в депутаты краевого парламента.