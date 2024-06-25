Какой срок получила экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок по делу о взятке

Приговор Кузьменок вынесли в Ленинском районном суде Барнауле 25 июня

25 июня 2024, 14:22, ИА Амител

Любовь Кузьменок / Фото: amic.ru

В Ленинском районном суде Барнаула 25 июня вынесли приговор по делу бывшего зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. По статьям о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) она получила восемь с половиной лет колонии общего режима, передает корреспондент amic.ru из зала суда.

Кроме того, Кузьменок заплатит штраф 5 млн рублей, ее лишат классного чина госсоветника юстиции третьего класса и права занимать какие-либо должности в российских госорганах на пять лет.

Отметим, что суд почти полностью удовлетворил требования прокуратуры, лишь добавив Кузьменок полгода колонии.

Напомним, что, по версии следствия, с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрия Башмакова. За "вознаграждение" она обязалась покровительствовать ООО "Сателит", ООО "Луч" и иным его фирмам, связанным с ТЦ "Восток". Посредниками при передаче взяток были бизнесмен Олег Яровой и экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина. Всего Кузьменок получила от Башмакова 2,5 млн рублей.

Дело перенесли из Новосибирска в Барнаул, чтобы Кузьменок не смогла надавить на следствие. Подробнее о деле экс-зампрокурора можно прочитать по ссылке.

Напомним, что в Барнауле судили и прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Сначала Ленинский районный суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке. Затем Алтайский краевой суд отменил это решение и назначил Фалилееву девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. То есть к старому приговору добавили полгода. Также апелляционный суд значительно увеличил штраф Фалилееву – с 5,7 до 21,9 млн рублей.