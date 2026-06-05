Канцлер ФРГ заявил о готовности Европы к переговорам с Россией

По его мнению, присутствие европейцев в переговорах по Украине "совершенно естественно"

05 июня 2026, 23:07, ИА Амител

Канцлер Германии Фридрих Мерц / Фото: EPA

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», — заявил Мерц.

Он отметил, что с европейской стороны не будет недостатка в желании вести переговоры по Украине. По его словам, "чего не хватает, так это готовности президента России".

Ранее президент Чехии призвал отключить Россию от интернета для принуждения к переговорам.