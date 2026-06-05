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Канцлер ФРГ заявил о готовности Европы к переговорам с Россией

По его мнению, присутствие европейцев в переговорах по Украине "совершенно естественно"

05 июня 2026, 23:07, ИА Амител

Канцлер Германии Фридрих Мерц / Фото: EPA
Канцлер Германии Фридрих Мерц / Фото: EPA

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», — заявил Мерц.

Он отметил, что с европейской стороны не будет недостатка в желании вести переговоры по Украине. По его словам, "чего не хватает, так это готовности президента России".

Ранее президент Чехии призвал отключить Россию от интернета для принуждения к переговорам.

Россия Политика украина Германия
       

Комментарии 8

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Гость

23:15:48 05-06-2026

Щас прям! Без сопливых склизко. Pardonnez mon Argot rustique.

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Гость

23:24:33 05-06-2026

Ещё зеля написал письмо в жанре Ваньки Жукова. Самое существенное в конце: завершает известным бандеровским лозунгом про славу. Занавес. Горбатого могила избавит.

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Гость

07:11:59 06-06-2026

Мы фашистов гоним до Рейхстага.

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Гость

07:56:40 06-06-2026

Гость (07:11:59 06-06-2026) Мы фашистов гоним до Рейхстага....
Да вы просто гоните.

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Гость

12:27:58 06-06-2026

Гость (07:56:40 06-06-2026) Да вы просто гоните. ... 👋🤣

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Гость

08:49:54 06-06-2026

Гость (07:11:59 06-06-2026) Мы фашистов гоним до Рейхстага.... Закусывайте там хоть, пока гоните

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Гость

09:55:19 06-06-2026

Гость (07:11:59 06-06-2026) Мы фашистов гоним до Рейхстага.... кто МЫ?

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Гость

10:49:17 06-06-2026

Опять кружок юных бандеровцев вылез со своими комментариями.

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