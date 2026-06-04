Паника в Киеве заставила Зеленского заговорить о переговорах с Путиным
Реальные решения о возможности переговоров принимает не столько сам Зеленский, сколько его ближайшее окружение
04 июня 2026, 14:00, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский, выразив готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, сделал это в условиях паники, охватившей Киев после ответных действий ВС РФ на теракт в Старобельске. Однако слова украинского лидера следует рассматривать с большой долей сомнения, подчеркнул военный эксперт и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с "Абзацем".
Ранее Зеленский озвучил намерение незамедлительно начать прямые переговоры с Путиным с целью прекращения боевых действий, не дожидаясь, пока США разберутся с другими мировыми конфликтами.
«Учитывая, что у Зеленского часто меняются политические настроения, его заявления могут не соответствовать реальным намерениям. В нынешней ситуации, после значительных потерь Украины из-за ответных действий России, в Киеве действительно царит паника, что и повлияло на изменение его риторики», — отметил Коновалов.
При этом окончательное решение о возможности переговоров будет принимать не сам Зеленский, а его окружение, которое имеет свои интересы и может препятствовать реальным шагам к миру, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что назначение Буданова* на пост главкома ВСУ сыграет на пользу России.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
14:12:01 04-06-2026
с целью прекращения боевых действий --- чтобы подготовиться
14:21:00 04-06-2026
Жаль Володю. Талантливый актер, режисёр, а попал как как ...#... в рукомойник.
Играл бы себе в КВН, снимал сереальчики и сам снимался, ан нет дернула же нечистая.
14:28:59 04-06-2026
зиленский -терроист и содержит вокруг себя теророристов в анклаве - банде
ориентировать надо наши ВКС и армию ликвидировать их всех и не проводить переговоры с террористами как в свое время Черномырдин. Потому что в ответ получим еще больше еще страшнее терактов на территории России. Тут только одно работает -мочить в сортире
14:35:42 04-06-2026
майор (14:28:59 04-06-2026) зиленский -терроист и содержит вокруг себя теророристов в ан... Вы наверное ТОВАРИЩ майор?
15:04:27 04-06-2026
майор (14:28:59 04-06-2026) зиленский -терроист и содержит вокруг себя теророристов в ан... так вроде мочим, а терактов все больше? Не?
14:43:51 04-06-2026
Майор, майо-ор, протри свои глаза - пятый год!....
14:52:16 04-06-2026
Как только Зеленского не называли: и нарик и алкаш и марионетка Запада. Почему мы не можем его победить? Питер в огне, бензин по талонам, мирные жители России гибнут каждый день, про военных вообще молчу. Доколе?!
14:57:15 04-06-2026
Внимательный из Б (14:52:16 04-06-2026) Как только Зеленского не называли: и нарик и алкаш и марионе... Потому что это не война. Это бизнес.
15:14:43 04-06-2026
Внимательный из Б (14:52:16 04-06-2026) Как только Зеленского не называли: и нарик и алкаш и марионе...
Потому что так работает пропаганда по своей сути. Дегуманизируй врага, припиши им всевозможные пороки и злодеяний, и тогда люди перестанут задумываться о чем-либо другом кроме благородной ярости и справедливой мести.
15:29:13 04-06-2026
Насчёт паники - такие сказки.
20:30:13 04-06-2026
Кружок местных любителей-бандеровцев тут как тут. Пишите, Шура, пишите..