Реальные решения о возможности переговоров принимает не столько сам Зеленский, сколько его ближайшее окружение

04 июня 2026, 14:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский, выразив готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, сделал это в условиях паники, охватившей Киев после ответных действий ВС РФ на теракт в Старобельске. Однако слова украинского лидера следует рассматривать с большой долей сомнения, подчеркнул военный эксперт и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с "Абзацем".

Ранее Зеленский озвучил намерение незамедлительно начать прямые переговоры с Путиным с целью прекращения боевых действий, не дожидаясь, пока США разберутся с другими мировыми конфликтами.

«Учитывая, что у Зеленского часто меняются политические настроения, его заявления могут не соответствовать реальным намерениям. В нынешней ситуации, после значительных потерь Украины из-за ответных действий России, в Киеве действительно царит паника, что и повлияло на изменение его риторики», — отметил Коновалов.

При этом окончательное решение о возможности переговоров будет принимать не сам Зеленский, а его окружение, которое имеет свои интересы и может препятствовать реальным шагам к миру, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что назначение Буданова* на пост главкома ВСУ сыграет на пользу России.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов