Президент Чехии призвал отключить Россию от интернета для принуждения к переговорам

Петр Павел призывает страны НАТО "показать зубы" в ответ на инциденты с БПЛА

24 мая 2026, 09:33, ИА Амител

Президент Чехии Петр Павел / Фото: соцсети

Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО "показать зубы" России в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге. В качестве возможной меры он назвал отключение интернета. Об этом пишет "Коммерсант".

Как заявил чешский президент, НАТО должно рассмотреть "асимметричные" меры, "которые не приводят к гибели людей", но достаточно "чувствительные, чтобы заставить Россию пересмотреть политику". Среди возможных шагов он предложил отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем.

Такие меры должны "принудить Россию к переговорам", считает Петр Павел. По его словам, Россия заинтересована в снятии санкций и обсуждении новой архитектуры европейской безопасности.

«Мы к этому готовы. Но условие ясно — прекращение огня и мирные переговоры на Украине», — сказал президент Чехии.

23 мая в Латвии упал в озеро и взорвался беспилотник. 19 мая в Эстонии впервые сбили нарушивший воздушное пространство БПЛА. По данным эстонских властей, он принадлежал Украине. 7 мая два украинских дрона повредили пустые топливные резервуары на востоке Латвии. Инцидент спровоцировал правительственный кризис и отставку премьер-министра.