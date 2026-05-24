Президент Чехии призвал отключить Россию от интернета для принуждения к переговорам
Петр Павел призывает страны НАТО "показать зубы" в ответ на инциденты с БПЛА
24 мая 2026, 09:33, ИА Амител
Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО "показать зубы" России в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге. В качестве возможной меры он назвал отключение интернета. Об этом пишет "Коммерсант".
Как заявил чешский президент, НАТО должно рассмотреть "асимметричные" меры, "которые не приводят к гибели людей", но достаточно "чувствительные, чтобы заставить Россию пересмотреть политику". Среди возможных шагов он предложил отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем.
Такие меры должны "принудить Россию к переговорам", считает Петр Павел. По его словам, Россия заинтересована в снятии санкций и обсуждении новой архитектуры европейской безопасности.
«Мы к этому готовы. Но условие ясно — прекращение огня и мирные переговоры на Украине», — сказал президент Чехии.
23 мая в Латвии упал в озеро и взорвался беспилотник. 19 мая в Эстонии впервые сбили нарушивший воздушное пространство БПЛА. По данным эстонских властей, он принадлежал Украине. 7 мая два украинских дрона повредили пустые топливные резервуары на востоке Латвии. Инцидент спровоцировал правительственный кризис и отставку премьер-министра.
09:59:00 24-05-2026
Ваши кони тихо ходят
11:20:53 24-05-2026
Подал голос в поддержку товарищей коллективного запада.Свободного и демократичного.
11:43:56 24-05-2026
Российские банки отключили от свит 4 года назад, чем подтолкнули к развитию альтернативных систем, неподконтрольных так называемому западу, от интернета отключить тоже не получится. Очередной клоун.
12:27:09 24-05-2026
Главное, спустя годы не забывать, кто был другом, а кто врагом.
С друзьями дружить, а враги пусть платят.
12:58:01 24-05-2026
Странно слышать слова-угрозы в адрес России со стороны стран, которых почти не видно на политической карте мира. Замечательно что делать с блохами сказали Гете, Мусоргский и Шаляпин, мол, собрать всех блох и сжечь! Или "Давайте блох душить". Но это образно, конечно..
15:00:02 24-05-2026
Вчера пролетал мимо трех стран Балтии. Сразу после Куршской косы посмотрел на Клайпеду, затем Вентспилс и так далее. Летел и думал, Господи! Ну почему они так себя ведут? Мы нападем на Россию!! Кем? Как? Да, именно как, выросли эти идиоты руководители ЦЕЛЫХ стран, которые видно из илюминатора самолёта? Мания величия воспитанная русофобией
19:10:19 24-05-2026
Сергей Писарев (15:00:02 24-05-2026) Вчера пролетал мимо трех стран Балтии. Сразу после Куршской ... Чем меньше страна, тем больше сопливые пузыри.
11:24:21 25-05-2026
Сергей Писарев (15:00:02 24-05-2026) Вчера пролетал мимо трех стран Балтии. Сразу после Куршской ...
как? да очень просто, это отрицательный отбор, был проведен специально. идиотами проще управлять