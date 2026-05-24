НОВОСТИПолитика

Президент Чехии призвал отключить Россию от интернета для принуждения к переговорам

Петр Павел призывает страны НАТО "показать зубы" в ответ на инциденты с БПЛА

24 мая 2026, 09:33, ИА Амител

Президент Чехии Петр Павел / Фото: соцсети
Президент Чехии Петр Павел / Фото: соцсети

Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО "показать зубы" России в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге. В качестве возможной меры он назвал отключение интернета. Об этом пишет "Коммерсант".

Как заявил чешский президент, НАТО должно рассмотреть "асимметричные" меры, "которые не приводят к гибели людей", но достаточно "чувствительные, чтобы заставить Россию пересмотреть политику". Среди возможных шагов он предложил отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем.

Такие меры должны "принудить Россию к переговорам", считает Петр Павел. По его словам, Россия заинтересована в снятии санкций и обсуждении новой архитектуры европейской безопасности.

«Мы к этому готовы. Но условие ясно — прекращение огня и мирные переговоры на Украине», — сказал президент Чехии.

23 мая в Латвии упал в озеро и взорвался беспилотник. 19 мая в Эстонии впервые сбили нарушивший воздушное пространство БПЛА. По данным эстонских властей, он принадлежал Украине. 7 мая два украинских дрона повредили пустые топливные резервуары на востоке Латвии. Инцидент спровоцировал правительственный кризис и отставку премьер-министра.

Россия Политика европа
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:59:00 24-05-2026

Ваши кони тихо ходят

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:53 24-05-2026

Подал голос в поддержку товарищей коллективного запада.Свободного и демократичного.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Онотоле

11:43:56 24-05-2026

Российские банки отключили от свит 4 года назад, чем подтолкнули к развитию альтернативных систем, неподконтрольных так называемому западу, от интернета отключить тоже не получится. Очередной клоун.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:09 24-05-2026

Главное, спустя годы не забывать, кто был другом, а кто врагом.
С друзьями дружить, а враги пусть платят.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

12:58:01 24-05-2026

Странно слышать слова-угрозы в адрес России со стороны стран, которых почти не видно на политической карте мира. Замечательно что делать с блохами сказали Гете, Мусоргский и Шаляпин, мол, собрать всех блох и сжечь! Или "Давайте блох душить". Но это образно, конечно..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Писарев

15:00:02 24-05-2026

Вчера пролетал мимо трех стран Балтии. Сразу после Куршской косы посмотрел на Клайпеду, затем Вентспилс и так далее. Летел и думал, Господи! Ну почему они так себя ведут? Мы нападем на Россию!! Кем? Как? Да, именно как, выросли эти идиоты руководители ЦЕЛЫХ стран, которые видно из илюминатора самолёта? Мания величия воспитанная русофобией

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:19 24-05-2026

Сергей Писарев (15:00:02 24-05-2026) Вчера пролетал мимо трех стран Балтии. Сразу после Куршской ... Чем меньше страна, тем больше сопливые пузыри.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:21 25-05-2026

Сергей Писарев (15:00:02 24-05-2026) Вчера пролетал мимо трех стран Балтии. Сразу после Куршской ...
как? да очень просто, это отрицательный отбор, был проведен специально. идиотами проще управлять

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров