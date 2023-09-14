Катя Лель нашла инопланетян, укравших ее зубы 30 лет назад
По словам певицы, всем пора знать правду
14 сентября 2023, 07:18, ИА Амител
Катя Лель узнала в инопланетянах, найденных в Мексике, тех, кто украл у нее зубы 30 лет назад. Об этом певица рассказала в беседе с Shot, отметив, что останки существ очень похожи на тех, с которыми она уже общалась.
"Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций", – заявила артистка и добавила, что пора всем знать правду.
Лель неоднократно рассказывала о контактах с инопланетянами и о том, что они украли у нее зубы, когда ей было 16 лет. По ее словам, тогда она с сестрой увидела свечение за окном и у нее "исчезли все зубы без боли и крови", остались только заросшие лунки.
Накануне в мексиканском правительстве представили останки, якобы принадлежащие инопланетянам. Выступавший там уфолог Хайме Мауссан заявил, что представленным останкам больше тысячи лет и около 30% ДНК существ остаются неопознанными.
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