Кинолог рассказал, как можно случайно навредить собаке во время прогулки
Человек, постоянно отвлекающийся на посторонние дела, рискует жизнью питомца
29 октября 2023, 11:02, ИА Амител
Отвлекаться на посторонние дела во время прогулки с собакой не стоит, потому что это может ей навредить. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
В интервью для РИА Новости Голубев отметил, что в современном ритме жизни люди, выгуливая животное, нередко совмещают этот процесс с другими делами. Например, разговаривают по телефону.
Подобные отвлечения и невовлеченность в процесс прогулки могут навредить животному. Во-первых, пес может испытать стресс, потому что получает непонятные сигналы от хозяина. Во-вторых, если человек отвлекся, собака может поднять с земли и съесть опасный предмет или стать жертвой, например, невнимательного водителя электросамоката.
Голубев добавил, что важно всегда обращать внимание на питомца, чтобы распознать тревожные признаки в его поведении.
16:22:18 29-10-2023
лучше бы гуано убирали
23:43:14 29-10-2023
гостья (16:22:18 29-10-2023) лучше бы гуано убирали... Столько,сколько срут люди,собакам в жизни не нагадить..гамно хоть разлагается,а вот пакеты,бутылки,хабарики и тд,будут лежать вечно!