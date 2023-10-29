НОВОСТИОбщество

Кинолог рассказал, как можно случайно навредить собаке во время прогулки

Человек, постоянно отвлекающийся на посторонние дела, рискует жизнью питомца

29 октября 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Отвлекаться на посторонние дела во время прогулки с собакой не стоит, потому что это может ей навредить. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

В интервью для РИА Новости Голубев отметил, что в современном ритме жизни люди, выгуливая животное, нередко совмещают этот процесс с другими делами. Например, разговаривают по телефону.

Подобные отвлечения и невовлеченность в процесс прогулки могут навредить животному. Во-первых, пес может испытать стресс, потому что получает непонятные сигналы от хозяина. Во-вторых, если человек отвлекся, собака может поднять с земли и съесть опасный предмет или стать жертвой, например, невнимательного водителя электросамоката.

Голубев добавил, что важно всегда обращать внимание на питомца, чтобы распознать тревожные признаки в его поведении.

Собаки

Комментарии 2

Avatar Picture
гостья

16:22:18 29-10-2023

лучше бы гуано убирали

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:14 29-10-2023

гостья (16:22:18 29-10-2023) лучше бы гуано убирали... Столько,сколько срут люди,собакам в жизни не нагадить..гамно хоть разлагается,а вот пакеты,бутылки,хабарики и тд,будут лежать вечно!

  31 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров