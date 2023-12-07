Kiss отыграли последний в своей карьере концерт и объявили о начале "новой эры"

Участники коллектива стали аватарами

07 декабря 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: Kiss

На днях группа Kiss отыграла в Нью-Йорке свой последний концерт, завершив его выступлением трехмерных аватаров. Тем самым коллектив объявил о начале новой эры – он продолжит существование в цифровой реальности.

"Конец пути – это начало другого пути. Мы никуда не уходим", – сказал гитарист и вокалист Пол Стэнли в конце шоу.

Авторами аватаров участников Kiss стала компания создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic, а финансировала и продюсировала все Pophouse Entertainment, известная по виртуальному шоу ABBA Voyage.

Как считают в Pophouse, технология позволит Kiss продолжать свое наследие "вечно".

По данным Bloomberg, в будущем аватары будут гастролировать по миру вместо реальных участников Kiss. Организация этого тура может занять два-три года.