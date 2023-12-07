Kiss отыграли последний в своей карьере концерт и объявили о начале "новой эры"
Участники коллектива стали аватарами
07 декабря 2023, 12:14, ИА Амител
На днях группа Kiss отыграла в Нью-Йорке свой последний концерт, завершив его выступлением трехмерных аватаров. Тем самым коллектив объявил о начале новой эры – он продолжит существование в цифровой реальности.
"Конец пути – это начало другого пути. Мы никуда не уходим", – сказал гитарист и вокалист Пол Стэнли в конце шоу.
Авторами аватаров участников Kiss стала компания создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic, а финансировала и продюсировала все Pophouse Entertainment, известная по виртуальному шоу ABBA Voyage.
Как считают в Pophouse, технология позволит Kiss продолжать свое наследие "вечно".
По данным Bloomberg, в будущем аватары будут гастролировать по миру вместо реальных участников Kiss. Организация этого тура может занять два-три года.
14:04:05 07-12-2023
Старички уже не те )) Пенсию хоть заработали?