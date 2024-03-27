Спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 вырос в разы

Новых клиентов компании привлекла выгодная акция

27 марта 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K6eeX

Ноутбук. Смартфон. Интернет / Фото: Tele2

Tele2* продолжает активно развивать конвергентные решения в регионах и продлевает акционное предложение "3 месяца бесплатного домашнего интернета" при первичном подключении до 5 мая 2024 года. За время действия акции количество абонентов домашнего интернета Tele2 возросло в восемь раз. 20% новых пользователей ранее не являлись клиентами оператора.

Акционное предложение позволяет использовать безлимитный интернет в домашних условиях без дополнительной оплаты и на оптимальной скорости. В пакет предложения также входит цифровой сервис Wink*, который предлагает более 300 телеканалов и большую библиотеку видеоматериалов (свыше 60 тыс.).

Подключить домашний интернет можно в рамках тарифной линейки:

"Мой";

Black*;

Premium*.

Спустя три месяца бесплатного использования стоимость услуги будет зависеть от региона. Ее можно узнать на сайте tele2.ru или в мобильном приложении "Мой Tele2".

Оплату клиенты производят с единого лицевого счета. Мобильный тариф можно менять, сохраняя при этом доступ к домашнему интернету.

"В конвергентном решении главное – цифровое удобство. Домашний интернет стал простым и доступным: нет бесконечных звонков и бумажной бюрократии. Теперь это просто дополнительная опция мобильного тарифа, которую можно активировать в приложении в несколько кликов", – сказал руководитель департамента управления конвергентным продуктом Tele2 Андрей Игнатенко.

Он также подчеркнул, что предложение от Tele2 с бесплатным трехмесячным тестовым периодом - очень выгодный вариант.

Подключить услугу можно самостоятельно, не обращаясь в службу абонентов. Для этого необходимо создать заявку в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Далее выбрать скорость, оборудование, дату и желаемое время визита специалиста по монтажу, после чего оформить заказ с помощью электронной подписи.

Или же просто обратиться в ближайший салон связи оператора, а также в дистанционный клиентский сервис.

Напомним, Tele2 также предлагает своим клиентам обмен минут голосовой связи на другие интересные и выгодные бонусы. Абоненты чаще всего выбирали взамен минутам дополнительный интернет-трафик, скидки и фильмы.

*Tele2 ("Теле2"); Wink ("Винк"); Black ("Блэк"); Premium ("Премиум").

Tele2

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