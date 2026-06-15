Экспедиция ТВ-3 привезла в Алтайский край 300 книг

Благотворительный проект телеканала и иркутского "Книжного приюта" прошел по городам Сибири

15 июня 2026, 14:10, ИА Амител

Книжная акция ТВ-3 / Фото: ТВ-3

В Барнауле побывала "Книжная экспедиция ТВ-3". Благотворительный проект телеканала и иркутского "Книжного приюта" приурочили к 32-летию ТВ-3. Его цель — подарить книгам новую жизнь и передать их туда, где они особенно нужны. Всего в рамках экспедиции 4000 книг отправились в школы, больницы, санатории, реабилитационные центры и сельские библиотеки Сибири. Маршрут стартовал 31 мая в Иркутске и рассчитан на 15 дней. Команда уже побывала в Ангарске, Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и небольших поселках по пути. Для "Книжного приюта" эта поездка стала самой масштабной за всю историю проекта.

В Алтайском крае участники экспедиции передали 200 книг Центру психосоциальной коррекции поведения "Наставник" и еще 100 книг — в экосанаторий "Гренада".

По словам основателя иркутского "Книжного приюта" Евгения Гинтова, учреждения заранее высказывали свои пожелания. Запросы оказались разными: детективы, советская классика, исторические романы, литературоведение, книги сибирских писателей и детская литература.

«Наша задача — привезти разнообразные книги, чтобы каждый смог найти чтение по душе», — рассказал Гинтов.

"Книжный приют" работает с 2016 года. По словам Евгения Гинтова, проект появился не как заранее продуманная инициатива, а из личной ностальгии по детству.

«Хотелось вспомнить атмосферу, когда вместе с родителями под желтой лампочкой можно было готовить доклады для школы, читать книги и что-то обсуждать в кругу семьи. Под руку попали те самые книги из детства. С них и начался путь проекта», — рассказал он.

За годы работы "Книжный приют" вырос в фонд сохраненных книг. Сейчас в нем более 100 тысяч изданий, включая свыше 400 дореволюционных книг. В будущем они должны занять место в музее старинной книги. Всего за время существования проекта удалось сохранить более полумиллиона книг, которые нашли новых читателей.

По словам Евгения Гинтова, бумажные книги по-прежнему востребованы. Он отмечает, что вокруг проекта сформировалось большое читающее сообщество.

«За эти десять лет мое окружение полностью изменилось — вокруг меня люди, которые читают, обсуждают и думают», — говорит основатель "Книжного приюта".

Читатели часто выбирают русскую и зарубежную классику. Мужчины интересуются технической литературой, молодежь — психологией. При этом выделить один самый популярный жанр сложно: запросы у людей очень разные.

Для Евгения Гинтова поездка на Алтай стала первой. Больше всего его впечатлили природа, Катунь и холмистая местность.

«Первый ночлег у нас был в поселке Майма. Очень удивил необычный оттенок воды в реке — раньше такого не видел. Хочется однажды полностью проехать Чуйский тракт, но в рамках экспедиции времени, к сожалению, не хватает», — поделился он.

Самым ярким впечатлением всей поездки Гинтов назвал людей. По его словам, особенно запомнились встречи с гостями пансионатов и реабилитационных центров.

«Истории людей там невероятно вдохновляющие, до мурашек. Такие встречи остаются в памяти надолго», — отметил он.

Представители ТВ-3 отметили, что телеканал регулярно проводит социальные инициативы, а книжная экспедиция стала одним из подарков к его дню рождения. Организаторы надеются, что проект поможет книгам обрести новых читателей, а людям — новые впечатления, знания и эмоции.