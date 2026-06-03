"Каждый раз попадал в другую страну". Шеф из Италии Пьер Карбонара о Сибири и шашлыке

Ведущий шоу "Особенности национальной кухни" рассказал, чем его удивили Урал, Байкал, конина и голова барана

03 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Шеф Пьер Карбонара / Фото: предоставлено телеканалом ТВ3

На телеканале ТВ-3 продолжается второй сезон гастро-тревел-шоу "Особенности национальной кухни". Его ведущие — народный комик Михаил Стогниенко и итальянский шеф-повар Пьер Карбонара — путешествуют по регионам России, пробуют местные блюда, знакомятся с традициями и создают авторские рецепты по мотивам локальной кухни. В первом сезоне команда проехала по Сибири и Уралу, а во втором — отправилась на юг России и Кавказ. Пьер Карбонара рассказал, какие блюда его удивили, почему Россия для него каждый раз выглядит как новая страна и как приготовить мясо в итальянском маринаде. Мы поговорили с итальянским поваром, ролики с которым быстро стали популярными у российских пользователей интернета. Пьер Карбонара специально для наших читателей поделился своими впечатлениями о России и рассказал свой рецепт маринада для шашлыка.

"Сибирь и Урал стали открытием"

— Пьер, в первом сезоне вы проехали через Сибирь и Урал. Какой город стал для вас самым неожиданным гастрономическим открытием?

— Для меня вообще Сибирь и Урал стали открытием. Я сначала не понимал, где оказался: холод и ветер. А потом понял. От всех городов я остался в восторге, в том числе от гастрономии. Буузы в Бурятии, пельмени из дичи в Красноярске, моя любимая конина в Уфе — все это произвело на меня большое впечатление.

— Был ли момент на съемках, когда блюдо или традиция действительно вас тронули?

— Безусловно, такой момент был в Улан-Удэ, когда на стол поставили голову барана. Я сразу вспомнил, что в детстве мой папа в Италии делал так же и говорил, что это самое вкусное. В этот момент у меня подкатили слезы. Моего отца нет с нами уже пять лет, и такие моменты пронзают в самое сердце.

"У каждого региона есть свой код"

— В шоу вы создаете авторские блюда по мотивам регионов. Есть ли рецепт, который вы хотели бы забрать в постоянное меню своих ресторанов?

— С удовольствием взял бы омуля. Очень вкусная рыба. Но считаю, что каждый должен делать свое. Я при всем желании никогда не смогу готовить русские блюда из локальных продуктов лучше, чем это делаете вы. Это своеобразный генетический код — делать свое.

— Новый сезон шоу посвящен югу России и Кавказу. В чем главный вызов второго сезона?

— Ох, надо мной издевались как могли! Шучу, конечно. У нас действительно было огромное количество активностей — от национальных танцев до спорта. Когда я вернулся домой в Москву, было ощущение, как в детстве после лагеря. С удовольствием поехал бы и дальше.

— По какому принципу вы выбираете города для съемок: гастрономия, культура или человеческие истории?

— Россия такая разная. Я был в полном шоке от того, что летел семь часов на самолете, а прилетал все еще в Россию.

Я не догадывался, какое количество народов и национальностей здесь живет: буряты, осетины, калмыки, сибиряки и многие другие. Я как будто каждый раз попадал в другую страну. У людей другая внешность, традиции, религия — и они все русские.

"Все начинается и заканчивается людьми"

— Что вас больше вдохновляет в путешествиях — продукты, люди или атмосфера места?

— Все начинается и заканчивается людьми. Именно они создают энергетику места. Все остальное вторично. Ну и величие природы, конечно: Байкал, горный хребет во Владикавказе, степи Калмыкии. Это все очень мощно.

— Если бы вы не стали шеф-поваром, кем могли бы быть?

— Да кем угодно, только не офисным работником. У меня слишком много энергии, и мне постоянно нужно ее куда-то девать.

— В день премьеры нового сезона шоу в России отмечали праздник зеленых щей. Есть ли у вас авторский вариант этого блюда — возможно, с итальянским акцентом?

— В Италии мы едим очень мало супов, особенно на юге. Из тех, что я люблю, — минестроне. Рецепт довольно простой. Сначала отвариваем стебли сельдерея, морковь, головку лука, пару зубчиков чеснока и стебли петрушки в небольшой кастрюле.

Потом процеживаем овощной бульон и добавляем в него разные овощи, нарезанные кубиками: морковь, кабачки, брокколи, картофель, цветную капусту. Главное — вводить овощи по очереди, в зависимости от времени варки. Сначала морковь и картофель, потом брокколи и цветную капусту, а в конце — кабачки. За две минуты до готовности нужно добавить свежие листья шпината. Не щи, конечно, но получается вкусный и полезный овощной суп.

"Очень понравились сибирская рыба и дичь"

— Как вы относитесь к сибирской кухне? Есть любимые блюда?

— Конечно же пельмени и пирожки. Очень понравились сибирская рыба и дичь, особенно мясо косули.

— А как вы относитесь к шашлыку? Есть фирменный рецепт маринада? Можно ли представить шашлык по-итальянски?

— В Италии вообще не маринуют мясо перед запеканием, просто жарят на открытом огне. Но я очень люблю такой маринад: натуральный йогурт, немного лимонного сока, соль и перец. Мясо нужно оставить в таком маринаде на пару часов. Оно получается мягким и сочным.

Шоу "Особенности национальной кухни" выходит по субботам в 09:30 на ТВ-3. Возрастное ограничение — 16+.