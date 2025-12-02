Глава "Русского союза" Алексей Кочетков высказал amic.ru предположение, что правящая команда в Киеве не собирается куда-то уходить

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Желание отстранить Владимира Зеленского от власти со стороны внешних игроков исключать нельзя, учитывая признаки давления на главу Украины, в то же время налицо признаки того, что правящая команда в Киеве надеется удержаться у руля и пойти на переговоры, заявил amic.ru политолог, глава Координационного совета Международной гражданской инициативы "Русский союз" Алексей Кочетков.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук написал в своем телеграм-канале, что Владимир Зеленский получил приказ оставить руководство страной в ближайшее время. Он напомнил, что у Зеленского был шанс прекратить военный конфликт 9 мая 2025 года, когда тот должен был сложить полномочия и провести на Украине выборы. Впрочем, он не называет, от кого исходил приказ, и допускает, что Зеленский ему не подчинится: "Если Зеленскому дали приказ уйти на этой неделе, то выполнение этого приказа может занять от нескольких недель до месяцев". При этом Зеленский, по словам депутата, является человеком, "который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания". Он также уверен, что конфликт не прекратится, "пока ФБР не наденет наручники" на Зеленского.Алексей Кочетков отметил, что желание сменить Зеленского, видимо, присутствует у британцев:

«Дело в том, что параллельно с этим вбросом стало известно, что Залужный вылетел из Лондона в Киев. Правда, насколько у британской стороны отработан механизм смены власти, сказать сложно».

Собеседник подчеркнул, что признаки давления на Зеленского со всех сторон присутствуют:

«Правда, о прошедших переговорах в Вашингтоне мало что известно. В то же время, если они провалились, то зачем летит в Москву представитель президента США Уиткофф?»

Кочетков напомнил, что Зеленский выполнил одно из главных требований Вашингтона и убрал главу своего офиса Андрея Ермака, однако это не означает, что вся его команда начала разбегаться:

«К тому же есть признаки, что Зеленский надеется сохранить власть и пойти на переговоры. Напомню, в Киеве заявили, что политически активная часть украинского общества не примет территориальных уступок. То есть правящая команда надеется еще пойти на выборы, иначе какое им дело до политически активной части украинского общества?»

Собеседник уверен, что у Зеленского нет в планах куда-то уходить, как и у части его команды.

«Конечно, британцы хотели бы его замены на Залужного, но вопрос в том, насколько сильна команда, стоящая у руля, какие у нее есть ресурсы. Эти люди ведь прекрасно понимают, какие последствия будет иметь уход из власти. Это будут не просто какие-то судебные разбирательства, а кое-что похуже», – указал политолог.

