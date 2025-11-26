Мирный план Трампа по Украине. Что о нем известно и согласен ли на него Киев
Россия получила проект документа по "неофициальным каналам"
26 ноября 2025, 16:48, ИА Амител
20 ноября СМИ Соединенных Штатов анонсировали мирный план по Украине, разработанный главой государства Дональдом Трампом. Как писали источники, он состоял из 28 пунктов, которые касались урегулирования конфликта. В документе были прописаны условия для украинской и российской сторон. Сделку бурно обсуждают в Сети, а на международном уровне уже прошли переговоры по его согласованию и изменению некоторых пунктов.
О том, что известно о мирном плане Трампа и внесенных в него изменениях, а также переговорах по поводу урегулирования украинского конфликта, – в материале amic.ru.
Что известно о мирном плане Трампа и как он менялся?
По данным зарубежных СМИ, в 28 пунктах плана американского лидера были прописаны вопросы суверенитета Украины, признания территорий, вооружения, обмена пленными, снятия с России санкций и гарантий безопасности США. Однако после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве, которые состоялись 23 ноября, их стало меньше.
Financial Times писал, что в документе осталось 19 пунктов вместо 28, но эту информацию опроверг советник главы офиса президента Украины Александр Бевз. С его слов, из плана убрали пункты, не относящиеся к Украине и дублирующие друг друга.
26 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что из документа убрали только шесть пунктов: вместо 28 их стало 22. Многие республиканцы считали, что проект плана из 28 пунктов был "слишком благоприятен для России". На вопрос, что именно изменил Вашингтон, Трамп ответил:
«Это была просто карта. Все, что было, – это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет», – отметил президент США, беседуя с журналистами.
Как пишет РБК, новая версия плана не ограничивает численность украинской армии. Издание Bloomberg отметило, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов.
США, Россия и Украина провели переговоры в ОАЭ. К чему пришли стороны?
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ОАЭ обсуждали "щепетильные вопросы, включая обмен пленными", но речи о мирном плане по Украине не было. Об этом сообщает РИА Новости.
«Еще раз подчеркну, серьезного обсуждения между командами двух стран (РФ и США. – Прим. ред.) еще не было», – сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Что о плане Трампа говорят в России?
Президент России Владимир Путин заявил, что план американского лидера может привести к мирному урегулированию конфликта. Глава государства также отметил, что Москва готова к переговорам и решению украинского конфликта, пишет РИА Новости.
Хорошей основой для переговоров его также назвал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Он подтвердил, что Москва получила от Вашингтона "набросок" мирного плана, текст которого опирается на августовские договоренности в Анкоридже.
«Сейчас единственное, что есть субстантивное, – это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров», – сказал журналистам Песков.
При этом глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва получила американский план "по неофициальным каналам". Министр иностранных дел заявил представителям прессы, что "такого рода вещи обсуждают конфиденциально" и не привел других подробностей.
Как на план Трампа отреагировала Украина?
21 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу. Он заявил, что мирный план США поставил Украину перед сложным выбором, и страну ждут либо "сложные 28 пунктов", либо очень тяжелая зима и дальнейшие риски. Тогда же украинский лидер сказал, что страну ждет "тяжелая неделя с постоянным давлением", но пообещал гражданам вести "конструктивный поиск решений с Вашингтоном".
«Я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – говорил Зеленский.
25 ноября издание CBS News сообщило, что украинская сторона согласилась с положениями мирного плана, после того как в него внесли изменения. Источник отметил, что остались лишь "некоторые незначительные детали", которые предстоит урегулировать.
По данным Axios, 27 ноября Зеленский может встретиться с Трампом, чтобы завершить работу над мирной сделкой.
Что о мирном плане Трампа говорят эксперты?
Пока не ясно, будет ли достаточно мирного плана, чтобы сдвинуть "с мертвой точки" урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет научный сотрудник программы "Переосмысление Великой стратегии США" Эмма Эшфорд в колонке для Foreign Policy. По ее мнению, есть минимум две причины, затрудняющие подписание мирной сделки: дефицит доверия у сторон и нетрадиционный подход Трампа к переговорам.
«Миротворчество Трампа часто слишком сосредоточено на внешних атрибутах мира – церемонии подписания перед прессой малосодержательного соглашения, как в случае с Сербией, или громкого саммита с Россией на Аляске, еще до того как будут обговорены хотя бы первые детали мирного процесса. Хотя такая пышность может хорошо смотреться на телевидении, саммиты должны завершать обширный процесс переговоров с мельчайшими деталями, а не быть его началом», – пишет Эшфорд.
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский торопится подписать мирный план США, чтобы склонить Трампа на свою сторону. Также, с его слов, переписанный под диктовку Киева план будет неприемлем для Москвы:
«Зеленский сейчас торопится, для того чтобы попытаться не столько даже подстроиться под Трампа, сколько изменить его позицию, изменить пункты этого плана, для того чтобы они в большей степени удовлетворяли украинское лобби. Будем надеяться, что эта стратегия ничем положительным для Киева не закончится», – сказал Дудаков в беседе с "Газетой.ru".
16:59:55 26-11-2025
План Трампа изначально был в состоянии когда его можно было обсуждать. А чуть позже в Женеве Трамп и Макронозиленские собрались и поправили и теперь в целом смысл этого плана: Рус сдавайся великий рейх. Ты получишь миска похлебки и тебе сохранят жизнь. Поэтому даже упоминать это г не стоит. Надо продолжать бить фашистов ну и англичан в лондонах и парижах тоже бить. Пусть хлебнут г по полной программе
17:06:56 26-11-2025
Почему Путин прямо не ответит? Он согласен на этот план?
20:44:28 26-11-2025
Внимательный из Б (17:06:56 26-11-2025) Почему Путин прямо не ответит? Он согласен на этот план?... Сказали же, тайна. Тайна.
09:34:15 27-11-2025
Внимательный из Б (17:06:56 26-11-2025) Почему Путин прямо не ответит? Он согласен на этот план?... на этот план? --- на какой? Они все разные и каждый день меняются. И у каждого свой. Вроде бы у России сейчас все по плану. Он четыре года назад был озвучен. Если бы тогда договорились, ничего бы не было
09:28:17 27-11-2025
по "неофициальным каналам" -- значит и ответ будет неофициальным
09:39:00 27-11-2025
Работайте, братья.
основное дело делается на ЛБС.