По данным зарубежных СМИ, в 28 пунктах плана американского лидера были прописаны вопросы суверенитета Украины, признания территорий, вооружения, обмена пленными, снятия с России санкций и гарантий безопасности США. Однако после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве, которые состоялись 23 ноября, их стало меньше.

Financial Times писал, что в документе осталось 19 пунктов вместо 28, но эту информацию опроверг советник главы офиса президента Украины Александр Бевз. С его слов, из плана убрали пункты, не относящиеся к Украине и дублирующие друг друга.

26 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что из документа убрали только шесть пунктов: вместо 28 их стало 22. Многие республиканцы считали, что проект плана из 28 пунктов был "слишком благоприятен для России". На вопрос, что именно изменил Вашингтон, Трамп ответил:

«Это была просто карта. Все, что было, – это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет», – отметил президент США, беседуя с журналистами.

Как пишет РБК, новая версия плана не ограничивает численность украинской армии. Издание Bloomberg отметило, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов.