Кофе, скидки и подарки: Tele2 снова запускает акцию, делая понедельники приятными
Для участия необходимо активировать промокод в приложении "Мой Tele2"
20 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jsv2S
Tele2* с 13 мая запустил уже традиционную акцию "Понедельники". Абоненты вновь смогут получать приятные сюрпризы в начале каждой недели. Клиентов по всей стране ждут специальные предложения от партнеров оператора: бесплатный кофе, скидки на такси или на онлайн-заказ. Акция продлится до 17 июня 2024 года.
Tele2 стремится соответствовать образу жизни своих клиентов и создавать предложения, отвечающие их потребностям. Компания решила изменить отношение абонентов к понедельникам и сделать их долгожданным событием. Теперь в начале каждой недели клиенты смогут выбирать до трех подарков от партнеров проекта.
Среди которых:
- Wink*;
- "Вкусно – и точка";
- Whoosh*;
- "Лэтуаль" и др.
При этом можно менять выбор, определяя каждый раз новый набор предложений. Акция пройдет более чем в 60 городах по всей России.
Tele2 предлагает обновленный и расширенный ассортимент подарков. В этом году начать неделю можно с чашечки кофе, поездки на такси, покупки билетов на мероприятие, доставки продуктов.
Кроме того, в преддверии летнего сезона Tele2 добавила категорию самокатов, ставших популярными среди жителей различных городов.
Чтобы сделать свое начало недели приятнее, нужно активировать промокод в приложении "Мой Tele2".
В 2018 году Tele2 впервые провела акцию "По понедельникам" в Москве. Она стала популярной, и оператор решил расширить проект, увеличив число партнеров.
Подробные правила акции доступны по ссылке.
Напомним, ранее amic.ru сообщал, что клиенты Tele2 теперь могут совершать звонки в 54 страны мира, используя свои минуты из основного пакета и остатки минут с предыдущих периодов. Это стало возможным благодаря расширению географии действия услуги. Теперь звонить на номера Tele2 в роуминге можно без дополнительных затрат.
*Tele2 ("Теле2"); Wink ("Винк"); Whoosh ("Вуш").Реклама
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