Кофе, скидки и подарки: Tele2 снова запускает акцию, делая понедельники приятными

Для участия необходимо активировать промокод в приложении "Мой Tele2"

20 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jsv2S

Девушка со смартфоном / Фото: Tele2

Tele2* с 13 мая запустил уже традиционную акцию "Понедельники". Абоненты вновь смогут получать приятные сюрпризы в начале каждой недели. Клиентов по всей стране ждут специальные предложения от партнеров оператора: бесплатный кофе, скидки на такси или на онлайн-заказ. Акция продлится до 17 июня 2024 года.

Tele2 стремится соответствовать образу жизни своих клиентов и создавать предложения, отвечающие их потребностям. Компания решила изменить отношение абонентов к понедельникам и сделать их долгожданным событием. Теперь в начале каждой недели клиенты смогут выбирать до трех подарков от партнеров проекта.

Среди которых:

Wink*;

"Вкусно – и точка";

Whoosh*;

"Лэтуаль" и др.

При этом можно менять выбор, определяя каждый раз новый набор предложений. Акция пройдет более чем в 60 городах по всей России.

Tele2 предлагает обновленный и расширенный ассортимент подарков. В этом году начать неделю можно с чашечки кофе, поездки на такси, покупки билетов на мероприятие, доставки продуктов.

Кроме того, в преддверии летнего сезона Tele2 добавила категорию самокатов, ставших популярными среди жителей различных городов.

Чтобы сделать свое начало недели приятнее, нужно активировать промокод в приложении "Мой Tele2".

В 2018 году Tele2 впервые провела акцию "По понедельникам" в Москве. Она стала популярной, и оператор решил расширить проект, увеличив число партнеров.

Подробные правила акции доступны по ссылке .

Напомним, ранее amic.ru сообщал, что клиенты Tele2 теперь могут совершать звонки в 54 страны мира, используя свои минуты из основного пакета и остатки минут с предыдущих периодов. Это стало возможным благодаря расширению географии действия услуги. Теперь звонить на номера Tele2 в роуминге можно без дополнительных затрат.

*Tele2 ("Теле2"); Wink ("Винк"); Whoosh ("Вуш").

Tele2

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