Высший пилотаж над Барнаулом. 15-минутное видео полета "Русских витязей"

Это тренировочный полет, настоящее авиашоу будет 31 августа – в День города Барнаула

30 августа 2024, 17:02, ИА Амител

"Русские витязи" над акваторией Оби в Барнауле / Видео: amic.ru

Пилотажная группа "Русские витязи" провела тренировочный полет над акваторией Оби. Amic.ru снял на видео тренировку уникальной авиационной группы. Напомним, авиашоу станет главным мероприятием на праздновании Дня города, посмотреть на выступление летчиков можно будет 31 августа с 17:00 до 18:00.

Увидеть тренировку "Русских витязей", несмотря на рабочий день, пришли сотни барнаульцев. Люди буквально бросали автомобили на проезжей части, потому что проезд по улочкам частного сектора в нагорную часть города перекрыли экипажи ГАИ.

"Выполнили в полном объеме тренировочный полет в Барнауле! Разогрелись перед завтрашним особенным для города днем! 31 августа, встречаемся с 15:00 на набережной парка Нагорный", - сообщается в Telegram-канале "Русских витязей".

Ранее пилоты шести истребителей Су-30СМ рассказали, что постараются показать по максимуму свои возможности во время выступления в День города.