Когда и как в России ужесточат наказание за дискредитацию участников СВО?

За ложные публикации и выступления можно будет получить 15-летний срок

01 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Штрафом в несколько миллионов рублей или даже реальным сроком в скором времени может обернуться дискредитация участников специальной военной операции на Украине. О грядущих поправках в Уголовный кодекс и КоАП сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Проект документа уже внесён в нижнюю палату парламента и сегодня, 1 марта, его рассмотрят в первом чтении. Что это значит и в каких случаях можно будет получить суровое наказание, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Что попадает под определение "дискредитация участников спецоперации"?

Пока чётких критериев, какие именно действия, высказывания и публикации могут расценить как дискредитацию участников спецоперации, нет. В своём официальном Telegram-канале Володин только уточнил, что речь идёт о заведомо ложных сведениях.

"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", – написал спикер.

1 марта законопроект рассмотрят в первом чтении, а на следующий день – во втором. Как отметил Володин, в случае поддержки законопроекта третье чтение пройдёт 14 марта, пишет "Коммерсант".

Ранее с предложением ввести уголовную ответственность за дискредитацию не только Вооружённых сил России, но и всех участников спецоперации выступил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он отметил, что нужно запретить любую критику участников СВО, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях. Тогда речь шла о пятилетнем заключении, но в итоговой версии законопроекта наказание решили ужесточить.

Какое наказание будет грозить за дискредитацию?

Наказание серьёзное. Проект документа предполагает введение штрафов, максимальный размер которых может доходить до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы.

Высшей мерой наказания станет тюремное заключение. Максимальный срок лишения свободы может достигать 15 лет.

Сейчас статья УК РФ 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации") предполагает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.