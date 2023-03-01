За дискредитацию всех участников СВО предложили лишать свободы на 15 лет
Наказывать хотят за ложную информацию в отношении всех участников спецоперации, а не только ВС РФ
01 марта 2023, 12:39, ИА Амител
В Госдуму внесли на рассмотрение поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), сообщил в своём Telegram-канале спикер парламента Вячеслав Володин.
"Эта инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", – подчеркнул Володин.
Он указал, что недопустимо любое публичное распространение заведомо ложной информации, направленное на дискредитацию всех, кто "содействует в выполнении возложенных задач". Речь идёт не только о ВС РФ, но и добровольческих формирований, организаций и прочих лиц.
Какое наказание предложили:
- штрафы до 5 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет;
- исправительные или принудительные работы до пяти лет;
- лишение свободы сроком до 15 лет.
Во втором чтении поправки рассмотрят в четверг, 2 марта. Третье чтение – во вторник, 14 марта.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин назвал число уголовных дел из-за дискредитации армии.
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