НОВОСТИОбщество

За дискредитацию всех участников СВО предложили лишать свободы на 15 лет

Наказывать хотят за ложную информацию в отношении всех участников спецоперации, а не только ВС РФ

01 марта 2023, 12:39, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Госдуму внесли на рассмотрение поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), сообщил в своём Telegram-канале спикер парламента Вячеслав Володин.

"Эта инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", – подчеркнул Володин.

Он указал, что недопустимо любое публичное распространение заведомо ложной информации, направленное на дискредитацию всех, кто "содействует в выполнении возложенных задач". Речь идёт не только о ВС РФ, но и добровольческих формирований, организаций и прочих лиц.

Какое наказание предложили:

  • штрафы до 5 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет;
  • исправительные или принудительные работы до пяти лет;
  • лишение свободы сроком до 15 лет.

Во втором чтении поправки рассмотрят в четверг, 2 марта. Третье чтение – во вторник, 14 марта.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин назвал число уголовных дел из-за дискредитации армии.

Комментарии 6

  • С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, согласно которому декларации российских сенаторов и депутатов начинают публиковать в открытом доступе без личных данных.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Шила в мешке не утаишь.
    01 марта, Гость   Ответить
  • С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, согласно которому декларации российских сенаторов и депутатов начинают публиковать в открытом доступе без личных данных.//////////////// они все под санкциями. Публикация деклараций - подарок СБУ и ЦРУ. Полагаю, вообще не надо сейчас размещать в открытом доступе эти сведения, потому что это только для подставы людей. Не все из них могут защитить себя и близких от внешних врагов. Депутаты и сенаторы заполнили декларации, - пожалуйста в какой-нибудь госорган типа Счетной палаты, пусть проверят. И достаточно.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ну узнает ЦРУ (думаете, оно и так не знает?), что у депутата 10 квартир и 100 гектаров земли? Что с этого депутату? Адреса ж недвижимости в декларациях нет. Поэтому не пишите глупости.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гораздо опаснее, если ЦРУ узнает, что у всех наших крестьянин есть вилы.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ну узнает ЦРУ (думаете, оно и так не знает?), что у депутата 10 квартир и 100 гектаров земли? Что с этого депутату? Адреса ж недвижимости в декларациях нет. Поэтому не пишите глупости.---------------- таким образом, вы подтверждаете, что смысла в публикации деклараций нет, потому что указанные данные не дают никакого представления об имущественном состоянии депутатов? Поздравляю, вас посетила чрезвычайно умная мысль!
    01 марта, Гость   Ответить
Лента новостей

"Брат 3" выйдет осенью
8 часов назад  7

Все новости

Новости партнеров