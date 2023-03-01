За дискредитацию всех участников СВО предложили лишать свободы на 15 лет

Наказывать хотят за ложную информацию в отношении всех участников спецоперации, а не только ВС РФ

01 марта 2023, 12:39, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуму внесли на рассмотрение поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), сообщил в своём Telegram-канале спикер парламента Вячеслав Володин.

"Эта инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", – подчеркнул Володин.

Он указал, что недопустимо любое публичное распространение заведомо ложной информации, направленное на дискредитацию всех, кто "содействует в выполнении возложенных задач". Речь идёт не только о ВС РФ, но и добровольческих формирований, организаций и прочих лиц.

Какое наказание предложили:

штрафы до 5 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет;

исправительные или принудительные работы до пяти лет;

лишение свободы сроком до 15 лет.

Во втором чтении поправки рассмотрят в четверг, 2 марта. Третье чтение – во вторник, 14 марта.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин назвал число уголовных дел из-за дискредитации армии.