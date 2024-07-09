Когда и на сколько вырастет пенсия у работающих пенсионеров в России?

Миллионы россиян ждали этого события с 2016 года

09 июля 2024, 10:50, ИА Амител

Денежные купюры на столе / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который возобновляет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Индексацию приостановили с 2016 года. Миллионы россиян ждали, когда им повысят пенсию. Рассказываем, на сколько вырастут выплаты и самое главное – когда.

Итак, когда вырастет пенсия?

С 2025 года. Теперь для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды – с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, а также с 1 апреля с учетом стоимости пенсионного коэффициента.

И на сколько вырастет пенсия?

Размер прибавки будут рассчитывать исходя из размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Иными словами, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026-м – с учетом индексации 2025-го и 2026-го, в 2027-м – с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов. Все выплаты будут сделаны по принципу, по которому пенсию получают неработающие пенсионеры.

Повышение затронет около 7,87 миллиона человек. В 2025 году на эти цели из бюджета выделят 96,45 миллиарда рублей, в 2026-м – 177,03 миллиарда, а в 2027-м – 260 миллиардов. В настоящее время средний размер пенсии составляет около 17,3 тысячи рублей. К 2027 году работающие пенсионеры должны получать не менее 24 тысяч рублей.

А когда в последний раз повышали пенсии работающим пенсионерам?

В 2016 году. После этого страховую пенсию индексировали только пенсионерам, оставившим работу, а тем, кто этого не сделал, выплаты назначали без индексации.