В этот раз они начнутся раньше обычного

23 мая 2026, 07:03, ИА Амител

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Май постепенно подходит к концу. А это значит, что у российских школьников скоро закончится учеба. И если выпускникам предстоит тревожная пора экзаменов, то учеников невыпускных классов ждут долгие и беззаботные летние каникулы.

О том, с какого числа они начнутся и сколько продлятся, — в материале amic.ru.

1 С какого числа начнутся летние каникулы в 2026 году? С 27 мая. Вторник, 26 мая, будет последним учебным днем. Такое решение приняли в Минпросвещения РФ. Кстати, окончание этого учебного года считается ранним — обычно каникулы начинались на пять дней позже.

2 Почему в этот раз летние каникулы продлятся дольше обычного? Чтобы у школ было побольше времени для подготовки к проведению ЕГЭ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения и директор лицея МПГУ Игорь Якимов. «В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов). Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня», — цитирует его издание.

3 Разве школы не самостоятельно решают, когда заканчивать учебный год? Раньше так и было. Но Минпросвещения РФ в этом году решило синхронизировать окончание учебного года и начало каникул. Опять же, это сделано из-за экзаменов: как школы, так и выпускники по всей стране оказываются в одинаковых условиях.