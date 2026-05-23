Когда в 2026 году в российских школах начнутся летние каникулы?
В этот раз они начнутся раньше обычного
23 мая 2026, 07:03, ИА Амител
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Май постепенно подходит к концу. А это значит, что у российских школьников скоро закончится учеба. И если выпускникам предстоит тревожная пора экзаменов, то учеников невыпускных классов ждут долгие и беззаботные летние каникулы.
О том, с какого числа они начнутся и сколько продлятся, — в материале amic.ru.
1
С какого числа начнутся летние каникулы в 2026 году?
С 27 мая. Вторник, 26 мая, будет последним учебным днем. Такое решение приняли в Минпросвещения РФ. Кстати, окончание этого учебного года считается ранним — обычно каникулы начинались на пять дней позже.
2
Почему в этот раз летние каникулы продлятся дольше обычного?
Чтобы у школ было побольше времени для подготовки к проведению ЕГЭ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения и директор лицея МПГУ Игорь Якимов.
«В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов). Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня», — цитирует его издание.
3
Разве школы не самостоятельно решают, когда заканчивать учебный год?
Раньше так и было. Но Минпросвещения РФ в этом году решило синхронизировать окончание учебного года и начало каникул. Опять же, это сделано из-за экзаменов: как школы, так и выпускники по всей стране оказываются в одинаковых условиях.
4
Когда закончатся летние каникулы в 2026 году?
Как и всегда, последним днем каникул будет 31 августа 2026 года. Это будет понедельник. Во вторник, 1 сентября, школьники отправятся на торжественные линейки.
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