Когда в Барнауле начнут достраивать развязку и кто может стать подрядчиком?
Аукцион по поиску строительной организации проведут в апреле
10 апреля 2025, 08:15, ИА Амител
Транспортную развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют достроить летом 2025 года. В настоящее время объект готов примерно на 80%. В ближайшее время Минтранс региона объявит аукцион по поиску подрядчика, который готов будет завершить работы. По информации amic.ru, в нем планируют участвовать несколько местных дорожно-строительных компаний. В частности, интерес к работам проявляет Центральное ДСУ.
Какие работы осталось выполнить на развязке?
В настоящее время осталось достроить тоннель, где предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары. Все эти работы предстоит выполнить уже новому подрядчику.
Власти региона выражают надежду на то, что развязка будет достроена в 2025 году. На итоговой коллегии Минтранса Алтайского края глава ведомства Андрей Подолян сообщил, что аукцион состоится уже в ближайшее время. Необходимо учесть нюансы технической части, а также подготовить соответствующие документы и определить нового подрядчика. В преддверии дачного сезона в районе развязки планируют скорректировать схему движения.
Все работы должны пройти в ближайшее время. Как сообщили в региональном Минтрансе, пока точных сроков, когда состоится аукцион, нет.
Почему вообще не достроили развязку?
Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам. Позже краевые власти заявили, что объект обязательно сдадут, пусть и не в срок.
Стоимость развязки – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 460 метров. После завершения работ пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза.
08:42:43 10-04-2025
"Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края".
стесняюсь спросить,а отдавать кредит кто будет?
15:46:02 10-04-2025
Гость (08:42:43 10-04-2025) "Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятог... Деньги с народа возьмут, в виде штрафа или чего то на подобии..
08:45:32 10-04-2025
Еще 3 млрд освоят.
08:50:05 10-04-2025
Нового Подрядчика должны были выбрать сразу после расторжения договора с предыдущим. Опять лето провыбирают.
08:53:56 10-04-2025
...планируют достроить летом 2025 года.
Только еще планирую! ))
А как правило, планам суждено и не сбываться. Могут вмешаться курс рубля, политическая составляющая, засуха в Зимбабве, погодные условия в Китае. Короче, на всё воля всевышнего...
09:36:11 10-04-2025
А что в апреле, а не летом?)
Тянут, надо было подрядчика зимой искать, а не когда уже можно во всю работать! А если с первого раза не найдут?
11:10:35 10-04-2025
Гость (09:36:11 10-04-2025) А что в апреле, а не летом?) Тянут, надо было подрядчика... Эффективность не плановой экономики (о рыночной как-то даже не удобно упоминать, типа против верхов)..
09:57:26 10-04-2025
Потом скажут пока искали все уже пришло в негодность нужно сносить и строить заново
10:11:49 10-04-2025
Власти региона выражают надежду на то, что развязка будет достроена в 2025 году.
15:50:28 10-04-2025
без комментариев (10:11:49 10-04-2025) Власти региона выражают надежду на то, что развязка будет до... Это вряд ли, за такие деньги сколько уже потратили, можно было сделать несколько простых развязок, и деньги бы сэкономили..
10:58:30 10-04-2025
худ. музей №2 -_-
13:22:12 10-04-2025
Гость (10:58:30 10-04-2025) худ. музей №2 -_-... И здание тубдиспансера в Белоярске
15:22:34 10-04-2025
Вы до сих пор не можете нормальную схему движения организовать, а решили в 2025г стройку закончить. Ну ну... Хватить мучать людей в пробках....
15:31:39 10-04-2025
Сейчас правильный подрядчик выйграет освоит деньги, ленточку перережут и вуаля. Схематоз старый как жизнь. Ни чего нового еще не придумали. Одни построили и обанкротились. Вторые достроят и заработают))) ИМХО
18:48:38 11-04-2025
Коней на переправе не меняют.Надо было дать достроить,а потом хоть засудитесь.Новая метла метёт по новому.Сейчас будет гнуть пальцы,здесь не так,здесь надо переделывать.Давайте ещё пару лярдов.Надо с наших умников деньги на достройку взыскать,чтобы вначале думали,а потом делали.
20:40:00 11-04-2025
Виктор (18:48:38 11-04-2025) Коней на переправе не меняют.Надо было дать достроить,а пото... Достроить некому так как руководитель РСК свалил в Австрию и таких у него строек много по России брошенных. Почему то всё молчат об этом
23:18:26 11-04-2025
Виктор (18:48:38 11-04-2025) Коней на переправе не меняют.Надо было дать достроить,а пото... А не чего что кони по всей стране не вывозят переправу. Да они вовсе не кони, а ослы. До сих пор не доходит что не зная брода не надо лесть в воду