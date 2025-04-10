Когда в Барнауле начнут достраивать развязку и кто может стать подрядчиком?

Аукцион по поиску строительной организации проведут в апреле

10 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Развязка на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Транспортную развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют достроить летом 2025 года. В настоящее время объект готов примерно на 80%. В ближайшее время Минтранс региона объявит аукцион по поиску подрядчика, который готов будет завершить работы. По информации amic.ru, в нем планируют участвовать несколько местных дорожно-строительных компаний. В частности, интерес к работам проявляет Центральное ДСУ.

Какие работы осталось выполнить на развязке?

В настоящее время осталось достроить тоннель, где предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары. Все эти работы предстоит выполнить уже новому подрядчику.

Власти региона выражают надежду на то, что развязка будет достроена в 2025 году. На итоговой коллегии Минтранса Алтайского края глава ведомства Андрей Подолян сообщил, что аукцион состоится уже в ближайшее время. Необходимо учесть нюансы технической части, а также подготовить соответствующие документы и определить нового подрядчика. В преддверии дачного сезона в районе развязки планируют скорректировать схему движения.

Все работы должны пройти в ближайшее время. Как сообщили в региональном Минтрансе, пока точных сроков, когда состоится аукцион, нет.

Почему вообще не достроили развязку?

Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам. Позже краевые власти заявили, что объект обязательно сдадут, пусть и не в срок.

Стоимость развязки – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 460 метров. После завершения работ пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза.