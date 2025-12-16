Когда закончатся новогодние праздники в 2026 году и в какой день нужно выходить на работу?
После рекордно длинных выходных наступит пятидневная рабочая неделя
Мужчина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Выходные в честь Нового года в 2026-м будут самыми длинными за последние несколько лет. Первая трудовая неделя после 12-дневного отдыха будет пятидневной, поэтому перед выходом на работу нужно восстановить режим дня. Чтобы грамотно распределить свои силы, стоит знать, когда именно мы выйдем на работу в 2026-м.
О том, когда мы уйдем на январские каникулы и какого числа они закончатся, – в материале amic.ru.
Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год – 2026?
Грядущие новогодние праздники будут самыми продолжительными за последние несколько лет. С 31 декабря 2025 года включительно мы будем отдыхать 12 дней подряд.
Когда будет последний день новогодних каникул в 2026 году?
Самые длинные каникулы за последние годы закончатся 11 января 2026-го.
Когда нужно выходить на работу в 2026-м?
Новый трудовой год в России стартует в понедельник, 12 января. Многим из нас предстоит отработать стандартную пятидневку. А в 2025 году первая рабочая неделя была ультракороткой: мы вышли на работу в четверг, 9 января. Отработав его вместе с пятницей, 10 января, мы вновь ушли на выходные.
А когда будут следующие длинные выходные в 2026-м?
В феврале мы отдохнем три дня в честь Дня защитника Отечества – с 21-го по 23-е число месяца. А подробнее обо всех праздничных, выходных и сокращенных днях можно прочитать в нашем материале: "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
