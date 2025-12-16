После рекордно длинных выходных наступит пятидневная рабочая неделя

16 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Выходные в честь Нового года в 2026-м будут самыми длинными за последние несколько лет. Первая трудовая неделя после 12-дневного отдыха будет пятидневной, поэтому перед выходом на работу нужно восстановить режим дня. Чтобы грамотно распределить свои силы, стоит знать, когда именно мы выйдем на работу в 2026-м.

О том, когда мы уйдем на январские каникулы и какого числа они закончатся, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год – 2026? Грядущие новогодние праздники будут самыми продолжительными за последние несколько лет. С 31 декабря 2025 года включительно мы будем отдыхать 12 дней подряд.

2 Когда будет последний день новогодних каникул в 2026 году? Самые длинные каникулы за последние годы закончатся 11 января 2026-го.

3 Когда нужно выходить на работу в 2026-м? Новый трудовой год в России стартует в понедельник, 12 января. Многим из нас предстоит отработать стандартную пятидневку. А в 2025 году первая рабочая неделя была ультракороткой: мы вышли на работу в четверг, 9 января. Отработав его вместе с пятницей, 10 января, мы вновь ушли на выходные.