Когда аномальная жара покинет Алтайский край. Прогноз

Прохлада придет раньше, чем может показаться

02 июля 2026, 20:15, ИА Амител

Лето / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае прогнозируют понижение температуры в ближайшие дни. Эти данные опубликовали на сайте Gismeteo.

Уже 6 июля ожидается дождливая погода, местами с грозами. Как сообщают метеорологи, температура воздуха временно понизится до +25 градусов, однако уже к концу недели вернется к более высоким значениям — в среднем около +29 градусов.

В дальнейшем температура будет подниматься постепенно: с 7 по 12 июля показатели вырастут с +27 до +29 градусов. В середине месяца установится ровная погода со средними значениями +28 градусов (13 и 14 июля), после чего столбики термометров покажут снижение — до +26...+27 градусов, которые продержатся до 19 июля. Небольшие осадки ожидаются 15, 16 и 17 июля.

По предварительному прогнозу синоптиков, жара пойдет на спад с 22 июля, когда столбики термометров опустятся до +24 градусов. В выходные дни, 25 и 26 июля, будут еще прохладнее — в среднем от +22 до +23 градусов. Такой температурный режим сохранится вплоть до конца месяца.