Когда аномальная жара покинет Алтайский край. Прогноз
Прохлада придет раньше, чем может показаться
02 июля 2026, 20:15, ИА Амител
В Алтайском крае прогнозируют понижение температуры в ближайшие дни. Эти данные опубликовали на сайте Gismeteo.
Уже 6 июля ожидается дождливая погода, местами с грозами. Как сообщают метеорологи, температура воздуха временно понизится до +25 градусов, однако уже к концу недели вернется к более высоким значениям — в среднем около +29 градусов.
В дальнейшем температура будет подниматься постепенно: с 7 по 12 июля показатели вырастут с +27 до +29 градусов. В середине месяца установится ровная погода со средними значениями +28 градусов (13 и 14 июля), после чего столбики термометров покажут снижение — до +26...+27 градусов, которые продержатся до 19 июля. Небольшие осадки ожидаются 15, 16 и 17 июля.
По предварительному прогнозу синоптиков, жара пойдет на спад с 22 июля, когда столбики термометров опустятся до +24 градусов. В выходные дни, 25 и 26 июля, будут еще прохладнее — в среднем от +22 до +23 градусов. Такой температурный режим сохранится вплоть до конца месяца.
20:44:12 02-07-2026
мне бы вещь, которой можно время проматывать как видео ролик.
из 365 дней я бы оставлял дней 50, когда не жарко и не холодно.
21:12:11 02-07-2026
еу ЗИМОЙ, когда еще. жарень весь видимый период, каюк
06:37:57 03-07-2026
в такие месяцы становится понятно, почему в Сибирь ссылали каторжников.
08:54:01 03-07-2026
Элен без ребят (06:37:57 03-07-2026) в такие месяцы становится понятно, почему в Сибирь ссылали к... ню, ню..
ссылали, потому что далеко-шли пешком, раскаиваясь по пути..
если бы из-за жары, то отправляли бы в русскую Калифорнию или на Гавайские острова.
эх,Элен без географии.
09:12:08 03-07-2026
Элен без ребят (06:37:57 03-07-2026) в такие месяцы становится понятно, почему в Сибирь ссылали к... Опять мимо. В те времена такой жары здесь не было и Обь была гораздо шире.
09:48:55 03-07-2026
Такие статьи может написать каждый, в том числе и я. Заходишь на сайты, например гисметео, яндекс и другие. Описываешь, иногда сравниваешь и вот тебе статья. А по факту даже максимум 2-3 дня может совпасть с реальными данными. При этом прогноз на месяц это среднестатистические данные за последние несколько лет метеонаблюдений.
13:56:05 03-07-2026
Диванный метеоролог (09:48:55 03-07-2026) Такие статьи может написать каждый, в том числе и я. Заходиш... Гуманитарии не понимают что такое среднестатистические данные, они видят прогноз на месяц...
14:10:08 03-07-2026
С каких пор жара 30 градусов стала аномальной для Алтайского края? Вполне нормальная для нашего региона погода, нет никакой аномалии. Лишь бы сенсацию какую создать подобными заголовками!
14:37:54 03-07-2026
Гость (14:10:08 03-07-2026) С каких пор жара 30 градусов стала аномальной для Алтайского...
Пара дней - да, а три недели подряд - нет
16:48:00 03-07-2026
Гость (14:10:08 03-07-2026) С каких пор жара 30 градусов стала аномальной для Алтайского... вы откуд а к нам, сколько лет тут проживаете, что настолько не знаете климат края?
16:08:25 04-07-2026
Гость (16:48:00 03-07-2026) вы откуд а к нам, сколько лет тут проживаете, что настолько ... Проживаю с рождения, со времен СССР. Более того, эколог) И погода стоит какая и должна быть в условиях резкого континентального климата. Климат в регионе не менялся. Для неучей подсказка: найдите определение понятия "климат", много нового узнаете)