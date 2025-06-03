Второй этап пройдет с 16 по 30 июня

03 июня 2025, 11:18, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле во вторник, 3 июня, вернут горячую воду жителям города, чьи дома попали в первый этап гидравлических испытаний и находятся в контуре двух магистралей: М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3).

"Подача горячей воды потребителям, отключенным в первом этапе, начнется на следующий день после завершения ремонтных работ – 3 июня", – сообщили в СГК.

За две недели специалисты провели испытания 367 км трубопроводов - это 21% от запланированного объема на текущий год. Найдено 114 дефектов - это на 22 меньше, чем в 2024 году, при этом большая часть из них (66) – на внутриквартальных трубопроводах.

Напомним, в рамках первого этапа гидравлических испытаний ограничивали горячее водоснабжение с 19 мая по 2 июня включительно – на две недели. Кроме того, еще одну неделю – с 12 по 18 мая – проходили испытания на тепловые потери. Так что в этом году некоторым жителям города пришлось три недели обходиться без горячей воды.

Ранее amic.ru опубликовал график отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году: карта, сроки и адреса.