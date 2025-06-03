Жителям Барнаула 3 июня вернут горячую воду после первого этапа испытаний
Второй этап пройдет с 16 по 30 июня
03 июня 2025, 11:18, ИА Амител
В Барнауле во вторник, 3 июня, вернут горячую воду жителям города, чьи дома попали в первый этап гидравлических испытаний и находятся в контуре двух магистралей: М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3).
"Подача горячей воды потребителям, отключенным в первом этапе, начнется на следующий день после завершения ремонтных работ – 3 июня", – сообщили в СГК.
За две недели специалисты провели испытания 367 км трубопроводов - это 21% от запланированного объема на текущий год. Найдено 114 дефектов - это на 22 меньше, чем в 2024 году, при этом большая часть из них (66) – на внутриквартальных трубопроводах.
Напомним, в рамках первого этапа гидравлических испытаний ограничивали горячее водоснабжение с 19 мая по 2 июня включительно – на две недели. Кроме того, еще одну неделю – с 12 по 18 мая – проходили испытания на тепловые потери. Так что в этом году некоторым жителям города пришлось три недели обходиться без горячей воды.
Ранее amic.ru опубликовал график отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году: карта, сроки и адреса.
11:30:39 03-06-2025
обещают на 2 недели, в итоге месяц выходит
11:44:34 03-06-2025
не понятно, какая необходимость три недели людей без воды держать.
кипятить воду в тазике или в бойлере - одинаково удовольствие, по нынешним тарифам, не дешевое.
может мы тоже, когда отопительный сезон начнется, в квитанции, пункты, где получатель сгк, тоже оплачивать не будем,ну просто нет и все. всей локацией, которая 3 недели без воды сидели.
13:23:49 03-06-2025
Гость (11:44:34 03-06-2025) не понятно, какая необходимость три недели людей без воды де... вы обогреватель поставьте и не позорьтесь! независимость, комфорт, удобство - почему от этогоотказываетесь? не лень ныть в сети а обогрев. поставить - лень?!
14:01:55 03-06-2025
Гость (13:23:49 03-06-2025) вы обогреватель поставьте и не позорьтесь! независимость, ко... это вы с вашими тарифами с потолка не позорьтесь
14:06:24 03-06-2025
Гость (13:23:49 03-06-2025) вы обогреватель поставьте и не позорьтесь! независимость, ко... Поставил, показать на сколько больше за свет получилось? Мож тогда и отопление самому сделать, а рукожопов разогнать которые по месяцу оставляют без горячей воды.
14:08:27 03-06-2025
Гость (13:23:49 03-06-2025) вы обогреватель поставьте и не позорьтесь! независимость, ко... Обогреватель,я так понимаю, потребляет солнечную энергию? Ну хоть попробуйте думать, прежде чем ахинею писать
16:10:25 03-06-2025
Гость (13:23:49 03-06-2025) вы обогреватель поставьте и не позорьтесь! независимость, ко... Позоритесь вы- раздавая ненужные советы да еще и в таком тоне! Есть разные причины: и за свет платить много, а для кого- то и сам обогреватель поставить отнюдь недешовое удовольствие. А есть и те, кто не хочет загромождать итак небольшое пространство бандурой, которая нужна лишь пару- тройку недель в году. Неужели вы и в правдк полагаете, что людям неизвестно, что такие приборы существуют?))
12:05:39 03-06-2025
я кстати начал после такого мыться в эти периоды холодной водой. Почитал и попробовал -получилось
Если из душа холодную поливать на себя меньше 2 секунд то почувствовать холод не успеваешь. А мыло смывает и кстати спустя месяц закаляет хорошо тело
Так что строителям плюсую. Одобряю отключалово. Здоровее народ будет
13:11:08 03-06-2025
Воду до сих пор горячую не дали. Но сколько можно. Мер когда в городе будет порядок, а вот такая расхлябанность практически во всём.
13:44:21 03-06-2025
Время 13 чссов (13:11:08 03-06-2025) Воду до сих пор горячую не дали. Но сколько можно. Мер когда... ЕЕ дали еще три дня назад. Только из крана где должна течь горячая вода течет холодная. Потом выставят счет по счетчику, что якобы пользовались горячей водой. В нормальное то время пока до 5 этого этажа горячая вода дойдет нужно пару минут сливать, а платить как за потребление горячей. А сейчас можно хоть целый день сливать. На то и рассчитано. Деньги брать за горячую воду, а поставлять холодую - жульничество. Скоро опять кого-то посадят.
13:12:38 03-06-2025
На Лазурной сегодня вообще никакой воды нет.Ни горячей ни холодной. Вчера была и та,и та вода,неужели нельзя предупредить,что вообще воды не будет
13:24:57 03-06-2025
Викулька (13:12:38 03-06-2025) На Лазурной сегодня вообще никакой воды нет.Ни горячей ни хо... это обязанность вашей Старшей по подъезду, она за это зарплату получает
16:15:57 03-06-2025
Гость (13:24:57 03-06-2025) это обязанность вашей Старшей по подъезду, она за это зарпла... Да неужели? Что есть такие дома, где старшим по подъезду зарплату платят? Именно по подълезду, а не по дому. Я вот другие примеры знаю. Все на общественных началах много лет и ни зарплаты, ни даже каких- то льгот. Не вводите людей в заблуждение- хотя возможно и есть такое, но это точно не правило, к сожалению.
16:52:38 03-06-2025
3 июня заканчивается ,а горячей воды нет 23 дня. И когда будет неизвестно.' Спасибо' администрации города и компании СГК. Монополисты
18:09:23 03-06-2025
Почему уже 6 вечера, но горячей воды как не было так и не бежит?)
19:42:46 03-06-2025
Почему уже 6 вечера, но горячей воды как не было так и не бежит?)
20:35:30 03-06-2025
на красноармейском все еще нет воды горячей, появилась и ушла. это что такое? как испытания проводят?