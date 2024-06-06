Количество пострадавших в результате аварии в Кемерове возросло до 50
Три человека в тяжелом состоянии
06 июня 2024, 10:32, ИА Амител
Больничный коридор / Фото: pxhere.com
Количество пострадавших после столкновения двух трамваев в Кемерове выросло до 50 человек, три человека в тяжелом состоянии. Об этом сообщили городские власти.
"В связи с происшествием в городе создан оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию. Трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту – до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный", – написал глава Кемерова в соцсетях.
С последствиями аварии разбираются.
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