Колледж Академии "Топ" в Барнауле проведет два дня открытых дверей для абитуриентов

Будущим студентам расскажут о современных ИТ-профессиях и вариантах поступления

16 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH5ot7B

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Компьютерный колледж цифровых технологий Академии "Топ" в Барнауле приглашает абитуриентов и их родителей на дни открытых дверей. Встречи пройдут 20 и 27 июня 2026 года в 13:30. Гости смогут познакомиться с направлениями колледжа, задать вопросы о поступлении и понять, какая профессия подойдет именно им.

Знакомство с колледжем

На дне открытых дверей школьникам и их родителям расскажут о современных профессиях в сфере ИТ. Участники узнают, какие навыки сегодня нужны работодателям, как строят карьеру молодые специалисты и какие возможности открывает обучение в колледже цифровых технологий.

Отдельное внимание организаторы уделят направлениям подготовки. Гости смогут узнать больше о РПО (разработка программного обеспечения) и ГД (графический дизайн), а также посетить мастер-класс по выбранному направлению. Такой формат поможет не просто услышать о профессии, а прочувствовать ее на практике.

В колледже отмечают, что встреча особенно полезна тем, кто пока сомневается в выборе будущей специальности. Абитуриенты смогут сравнить направления, понять свои сильные стороны и сделать более осознанный шаг к профессии.

О поступлении

Организаторы также расскажут, как действовать в самых частых ситуациях, которые волнуют выпускников и их семьи. Например, если не хватило баллов в аттестате, не получилось попасть на бюджет или абитуриент пока не уверен, какое направление выбрать.

Такая консультация поможет снизить тревогу перед приемной кампанией и убрать неопределенность. Родители смогут задать вопросы о поступлении, обучении и перспективах после колледжа, а будущие студенты — заранее понять, какой путь им ближе.

Как попасть на встречу

Дни открытых дверей пройдут 20 и 27 июня в 13:30 по адресу ул. Кирова, д. 51а. Для участия нужна регистрация. Записаться можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте Академии "Топ".

Количество мест ограничено.

АНО ДПО "Академия ТОП" (филиал Барнаул)

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