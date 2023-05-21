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Концертный директор рассказал, что входит в райдер МакSим

По его словам, в список пожеланий певицы всегда входит алкоголь

21 мая 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: соцсети певицы
Фото: соцсети певицы

Организатор концертов и продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что входит в райдер певицы МакSим. Его слова передаёт портал "Вокруг ТВ".

После сорванного концерта артистки в Сочи в СМИ появились слухи о том, что причиной провала мог стать алкоголь. При этом представители певицы опровергают информацию о том, что в гримёрке МакSим присутствует спиртное.

Лавров заявил, что ранее уже сталкивался с отменами концертов МакSим, а случалось это из-за спиртного. По его словам, в райдере певицы есть алкоголь.

Он также высказался о внешности певицы, заявив, что артисты не могут себе позволить выглядеть так.

культура Шоу-бизнес

Комментарии 4

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Элен без ребят

08:44:53 21-05-2023

это очень-очень важно для нас.

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Гость

13:14:02 21-05-2023

Вначале алкоголики всячески отрицают что они зависят от спиртного...

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Гость

06:23:32 22-05-2023

Так или иначе,алкоголизм-это болезнь. И пока общество будет насмехаться над этим,люди будут погибать.

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Валерий

18:44:50 26-05-2023

Пить не запрещено. Меру надо знать.

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