Концертный директор рассказал, что входит в райдер МакSим
По его словам, в список пожеланий певицы всегда входит алкоголь
21 мая 2023, 08:40, ИА Амител
Фото: соцсети певицы
Организатор концертов и продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что входит в райдер певицы МакSим. Его слова передаёт портал "Вокруг ТВ".
После сорванного концерта артистки в Сочи в СМИ появились слухи о том, что причиной провала мог стать алкоголь. При этом представители певицы опровергают информацию о том, что в гримёрке МакSим присутствует спиртное.
Лавров заявил, что ранее уже сталкивался с отменами концертов МакSим, а случалось это из-за спиртного. По его словам, в райдере певицы есть алкоголь.
Он также высказался о внешности певицы, заявив, что артисты не могут себе позволить выглядеть так.
08:44:53 21-05-2023
это очень-очень важно для нас.
13:14:02 21-05-2023
Вначале алкоголики всячески отрицают что они зависят от спиртного...
06:23:32 22-05-2023
Так или иначе,алкоголизм-это болезнь. И пока общество будет насмехаться над этим,люди будут погибать.
18:44:50 26-05-2023
Пить не запрещено. Меру надо знать.