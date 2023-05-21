Концертный директор рассказал, что входит в райдер МакSим

По его словам, в список пожеланий певицы всегда входит алкоголь

21 мая 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: соцсети певицы

Организатор концертов и продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что входит в райдер певицы МакSим. Его слова передаёт портал "Вокруг ТВ".

После сорванного концерта артистки в Сочи в СМИ появились слухи о том, что причиной провала мог стать алкоголь. При этом представители певицы опровергают информацию о том, что в гримёрке МакSим присутствует спиртное.

Лавров заявил, что ранее уже сталкивался с отменами концертов МакSим, а случалось это из-за спиртного. По его словам, в райдере певицы есть алкоголь.

Он также высказался о внешности певицы, заявив, что артисты не могут себе позволить выглядеть так.